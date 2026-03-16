El PP de Siero reclama adecuar la carretera del polígono Sia Cooper de Lugones: "Ya se han registrado varios accidentes"

El Partido Popular (PP) de Siero exige una "actuación inmediata para la mejora de la señalización viaria y el sellado de baches" en el polígono industrial de Sia Cooper. La petición la trasladan ante el deterioro progresivo de los viales de esta zona empresarial de Lugones, que destacan como "una de las más activas del municipio", por lo que ponen el foco y destacan "el incremento del riesgo para la seguridad de sus usuarios".

Graciela Velasco, concejala del PP, alude al "auge empresarial que está experimentando Siero como resultado del esfuerzo de nuestros emprendedores", por lo que exige que ello "debe ir acompañado de un mantenimiento óptimo de nuestros polígonos”.

“No podemos ser referentes en actividad económica y presentar deficiencias en el mantenimiento básico de nuestras vías industriales", incide la edi del PP, que pone especial énfasis en la necesidad de mejorar la seguridad en puntos “donde la señalización horizontal es actualmente deficiente y donde ya se han registrado incidentes”.

Entre las actuaciones prioritarias, Velasco ha señalado como ejemplo la glorieta o raqueta situada entre la parcela 27 y la parcela S28, pasada la calle La Ciega en el acceso hacia Silvota. "En ese nudo de comunicación, la falta de pintura en el firme y la presencia de socavones ya han provocado varios accidentes. Es una situación insostenible que dificulta el tránsito de vehículos y compromete seriamente la seguridad de los trabajadores y transportistas que acuden diariamente al polígono", explica la edil popular.

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El PP recuerda que estas calles son vías de tránsito libre y público, lo que otorga al Ayuntamiento la competencia directa en materia de tráfico, vigilancia y, por ende, en el mantenimiento de la señalización que garantiza la seguridad vial. "Siero tiene un potencial industrial envidiable y SiaCooper es una pieza clave en este engranaje", comenta Velasco, antes de añadir: "Pedimos al equipo de gobierno que actúe con la diligencia que merece el tercer concejo empresarial de la región y proceda al repintado de las marcas viales y al reasfaltado de los puntos críticos de forma inmediata para evitar que se sigan produciendo siniestros en la zona".