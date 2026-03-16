Siero potencia la inversión en los hogares del pensionista: "La población de más de 65 años ya es el 23 por ciento del total"
El Ayuntamiento está mejorando el estado de la pintura en la sede social de los jubilados de Lugones
La población de más de 65 años tiene cada vez más peso en Siero, pese a que se trata de un concejo esencialmente joven. De hecho supone ya el 23 por ciento del total, como recordó este lunes el alcalde, Ángel García ("Cepi") de visita, junto a la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, a las labores de pintura que se están llevando a cabo en el Hogar del Pensionista de Lugones.
Los trabajos incluyen el pintado de las paredes de la sala de lotería, el pasillo y la sala de lectura, así como de las paredes de la cafetería, el techo y las paredes de la entrada exterior a la sala y los techos de los baños. Además, la actuación contempla también la mejora del techo y las paredes del gimnasio de la planta baja y de su entrada exterior.
Previamente a la aplicación de la pintura, se han realizado labores de protección de suelos, encintado de marcos y zócalos, así como el emplastecimiento de grietas y el lijado de las superficies tratadas. Posteriormente, se aplicará pintura plástica antimoho en color blanco o en tonos claros.
Durante la visita, García destacó el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento en los once hogares de jubilados del concejo, a los que en el presupuesto de este año se destinan casi 100.000 euros para suministros, mantenimiento y actividades. El Alcalde destacó que, poco a poco, se van mejorando estos espacios y recordó algunas de las actuaciones ya ejecutadas en el de Lugones, como la renovación de las ventanas o la mejora del mobiliario.
Además, subrayó la buena relación que mantiene el Consistorio con los hogares del municipio y recordó que en el expediente de remanentes que va este martes a Pleno "se suplementa el presupuesto de los hogares para realizar más actividades".
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