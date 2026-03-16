Siero potencia la inversión en los hogares del pensionista: "La población de más de 65 años ya es el 23 por ciento del total"

La población de más de 65 años tiene cada vez más peso en Siero, pese a que se trata de un concejo esencialmente joven. De hecho supone ya el 23 por ciento del total, como recordó este lunes el alcalde, Ángel García ("Cepi") de visita, junto a la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, a las labores de pintura que se están llevando a cabo en el Hogar del Pensionista de Lugones.

Los trabajos incluyen el pintado de las paredes de la sala de lotería, el pasillo y la sala de lectura, así como de las paredes de la cafetería, el techo y las paredes de la entrada exterior a la sala y los techos de los baños. Además, la actuación contempla también la mejora del techo y las paredes del gimnasio de la planta baja y de su entrada exterior.

Previamente a la aplicación de la pintura, se han realizado labores de protección de suelos, encintado de marcos y zócalos, así como el emplastecimiento de grietas y el lijado de las superficies tratadas. Posteriormente, se aplicará pintura plástica antimoho en color blanco o en tonos claros.

Durante la visita, García destacó el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento en los once hogares de jubilados del concejo, a los que en el presupuesto de este año se destinan casi 100.000 euros para suministros, mantenimiento y actividades. El Alcalde destacó que, poco a poco, se van mejorando estos espacios y recordó algunas de las actuaciones ya ejecutadas en el de Lugones, como la renovación de las ventanas o la mejora del mobiliario.

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Además, subrayó la buena relación que mantiene el Consistorio con los hogares del municipio y recordó que en el expediente de remanentes que va este martes a Pleno "se suplementa el presupuesto de los hogares para realizar más actividades".