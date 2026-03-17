Las bibliotecas de Siero convocan un concurso de marcapáginas para celebrar el Día del Libro

La Red de Bibliotecas Municipales de Siero convoca un concurso de diseño de marcapáginas para conmemorar el Día del Libro, el próximo 23 de abril, cuya temática será la celebración del centenario de esta efeméride. La cita fue presentada esta mañana por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, quien avanzó más actividades que tendrán lugar en torno a esta fecha, como la Feria del Libro de Siero, que será el 26 de abril en la Pola.

"Hay varios concursos que queremos convocar ya para tener, por ejemplo, a los ganadores del concurso de marcapáginas, que recibirán un diploma participativo y un obsequio. La idea es que los marcapáginas ganadores se impriman y se regalen en la Feria del Libro, que vamos a convocarla para el día 26 de abril en los aleros de la plaza de Abastos, desde las once de la mañana a las siete de la tarde", señaló Cienfuegos.

El concurso está abierto a la participación de toda la ciudadanía, con un plazo de presentación de los trabajos que permanecerá abierto del 16 de marzo al 11 de abril. Podrán entregarse en cualquiera de las bibliotecas de la Red Municipal de Siero.

Para el certamen se han establecido cuatro categorías. Primeros lectores, de 0 a 5 años; infantil, de 6 a 13 años; juvenil, de 14 a 16 años, y adultos, a partir de 17 años. Cada participante podrá presentar un único marcapáginas inspirándose en el tema "Centenario del Día del Libro", que deberá ser original, de autoría propia y no haber sido premiado ni publicado con anterioridad.

Los trabajos deberán presentarse en formato de entre 5 y 7 centímetros de ancho, por 20 centímetros de alto, diseñados por una sola cara sobre cartulina y sin elementos en relieve ni troquelados. En el reverso deberán figurar la categoría en la que se participa, nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto y biblioteca en la que se entrega.

El jurado estará compuesto por tres miembros de la Fundación Municipal de Cultura de Siero y valorará la originalidad y la composición del trabajo, la calidad del diseño y su adecuación al lema propuesto. El fallo se dará a conocer el 14 de abril a través de la página web municipal. Habrá un ganador y un finalista en cada categoría, cuyos marcapáginas serán editados.

Más actividades

Además, las bibliotecas de Siero tienen más actividades y concursos preparados para celebrar el Día del Libro. En la Pola se celebrará el certamen "Preguntas y respuestas Día del Libro". Entre los participantes que acierten las diez preguntas planteadas se realizará un sorteo del que saldrán tres ganadores. Sus nombres se darán a conocer el 23 de abril y cada uno de ellos podrá elegir un libro como premio.

También en la Pola se desarrollará el concurso "La búsqueda del tesoro", un juego a modo de gymkana dirigido a los más pequeños, que deberán localizar en los libros de la biblioteca una serie de elementos. En este caso, también habrá tres ganadores, que recibirán como premio un libro de su elección.

Por su parte, la biblioteca de Lugones acogerá una exposición dedicada a Mary Shelley y su obra "Frankenstein", siguiendo la tradición de organizar cada año una muestra en torno a un tema específico. Como complemento a esta actividad, se sortearán cuatro libros relacionados con la temática de la exposición, adaptados a cuatro categorías de edad: de 0 a 5 años, de 6 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años. En el sorteo participarán los niños que tomen en préstamo algún libro entre el 8 y el 23 de abril.

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La edil de Cultura concluyó la presentación anunciando que las bibliotecas prevén más actividades en torno al Día del Libro, que serán dadas a conocer en las próximas semanas.