La Fresneda, una historia de 40 años que ha cambiado el centro de Asturias: de las 120 viviendas de su arranque a las 1.900 de la actualidad

Cuatro décadas pueden transformar por completo un territorio. Cambian los paisajes, crecen las ciudades y, sobre todo, se consolidan las comunidades humanas que dan vida a los lugares. Y eso es lo que ha ocurrido en La Fresneda, la urbanización que desde hace cuarenta años forma parte inseparable del mapa social y urbano del concejo de Siero. Lo que comenzó como un proyecto urbanístico concebido para ofrecer una alternativa residencial tranquila en el centro de Asturias se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los núcleos de población más dinámicos del área central que ahora celebra sus cuatro décadas de vida.

Su ubicación ha sido, desde el principio, uno de los factores clave de ese desarrollo. Situada a escasos kilómetros de Oviedo, Gijón y Avilés, en un punto estratégico del centro de la región y con acceso directo a las principales vías de comunicación, La Fresneda nació con la vocación de combinar calidad de vida y cercanía a los principales polos económicos y administrativos del Principado. Rodeada de zonas verdes y concebida como una urbanización de baja densidad, el proyecto apostaba por un modelo residencial poco habitual en la Asturias de los años ochenta: calles amplias, viviendas unifamiliares y espacios abiertos pensados para la vida familiar.

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El origen de aquella idea se remonta a la década de los setenta. El plan parcial que preveía el desarrollo urbanístico de la zona fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en 1976, aunque el proyecto tardaría todavía varios años en materializarse. No fue hasta 1985 cuando el Ayuntamiento de Siero, entonces con Manolo Villa al frente, dio luz verde definitiva a la urbanización de unos terrenos que hasta entonces permanecían prácticamente sin desarrollar en las inmediaciones de la salida de la autopista “Y” hacia Lugones.

El impulso decisivo llegaría de la mano de Constructora Los Álamos. Tras un primer intento fallido por parte de la sociedad Asturcentro para poner en marcha la urbanización, el empresario Luis Orejas decidió adquirir cerca de dos millones de metros cuadrados de terreno con el objetivo de levantar una auténtica “ciudad jardín”. El nuevo desarrollo tomaría el nombre del cercano pueblo de La Fresneda y comenzaría a tomar forma en 1986, cuando se iniciaron los primeros movimientos de tierra. Aquellos trabajos marcaron el punto de partida de un crecimiento que se desarrollaría de forma progresiva durante las décadas siguientes mediante sucesivos anillos urbanísticos.

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Los primeros años fueron los del nacimiento de la urbanización. Antes incluso de que llegaran los vecinos se levantó uno de los equipamientos que acabarían definiendo el carácter del lugar: el Club de Campo, concebido como un espacio deportivo y social rodeado de amplias zonas verdes. Aquel complejo actuó como un auténtico imán para los futuros residentes. Poco después, en 1987, se entregaron las primeras viviendas, una promoción inicial de alrededor de 120 casas situadas en las inmediaciones del club. Con ellas comenzó la vida en una urbanización que todavía estaba en pleno proceso de construcción.

Quienes llegaron en aquellos primeros años recuerdan un paisaje muy diferente al actual. Calles recién trazadas, excavaciones para nuevas promociones de chalés y movimientos de tierra que anunciaban el crecimiento de la urbanización. Pero también recuerdan el ambiente de ilusión que acompañaba a aquel proyecto que estaba naciendo prácticamente desde cero. La novedad del modelo residencial, poco habitual entonces en Asturias, y la calidad de vida que ofrecía el entorno hicieron que el proyecto comenzara a crecer rápidamente gracias al boca a boca entre familias interesadas en instalarse en una urbanización que ofrecía tranquilidad sin renunciar a la proximidad de las grandes ciudades.

Durante la década de los noventa ese crecimiento comenzó a consolidarse. A medida que aumentaba la población, también lo hacían los servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana. En 1992 se inauguró la Plaza Mayor, que pronto se convertiría en el auténtico corazón social del núcleo. A su alrededor comenzaron a concentrarse los primeros comercios, que complementaban la actividad del entonces llamado Híper —hoy un establecimiento de Carrefour— y que contribuían a dotar de vida a la urbanización.

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Poco después llegarían otros equipamientos que reforzarían la consolidación del barrio. La iglesia, inaugurada en 1997, y el colegio público, abierto en 1999, supusieron pasos decisivos para atraer a nuevas familias jóvenes. El centro educativo se convirtió pronto en uno de los símbolos del crecimiento de La Fresneda y con el paso de los años tuvo que ser ampliado para responder a una demanda cada vez mayor.

A partir de entonces el desarrollo de la urbanización mantuvo un ritmo sostenido. Desde comienzos del siglo XXI La Fresneda ha protagonizado uno de los mayores crecimientos demográficos del concejo de Siero. La población pasó de poco más de 2.400 habitantes a superar ampliamente los 5.000 en apenas dos décadas, consolidando el núcleo como uno de los espacios residenciales más dinámicos del centro de Asturias.

Ese proceso, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. La crisis económica que estalló en 2008 frenó durante varios años el desarrollo urbanístico y ralentizó la construcción de nuevas promociones. Durante casi una década el crecimiento quedó prácticamente en suspenso. No sería hasta alrededor de 2017 cuando el mercado inmobiliario comenzaría a recuperar dinamismo y las nuevas promociones volverían a impulsar la expansión de la urbanización.

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El crecimiento poblacional fue acompañado también por la ampliación de los servicios públicos. Uno de los hitos más importantes fue la apertura del nuevo centro de salud en 2008, que sustituyó al antiguo consultorio inaugurado en 1996 para dar respuesta a una población cada vez mayor. A ello se sumaron nuevos equipamientos culturales y deportivos, el polideportivo municipal y numerosos espacios públicos que forman parte del día a día de los vecinos.

La oferta educativa también se reforzó con el paso de los años. El último gran paso en ese ámbito fue la apertura del Instituto de Educación Secundaria en el curso 2021–2022, que vino a completar el sistema educativo de la urbanización junto con el colegio público existente. La presencia de ambos centros ha contribuido a consolidar el carácter familiar del barrio y a seguir atrayendo a nuevas generaciones de residentes.

Más allá de las cifras o de los equipamientos, la historia de La Fresneda es también la historia de una comunidad que ha ido construyendo una identidad propia con el paso del tiempo. Las fiestas locales, las actividades culturales, el deporte y el asociacionismo vecinal han desempeñado un papel fundamental en ese proceso. Celebraciones como Halloween, convertida ya en una referencia festiva en el centro de Asturias, o las fiestas del Corpus Christi reúnen cada año a cientos de vecinos y reflejan el dinamismo social del barrio.

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Esa implicación vecinal ha tenido también una vertiente organizativa. En 1995 se creó la Asociación de Vecinos, que desempeñó un papel importante en la defensa de los intereses de la comunidad y en la dinamización social del núcleo. Años después surgiría la Plataforma Vecinal de La Fresneda, creada en 2007 como agrupación de electores para trasladar las demandas de los residentes ante el crecimiento de la urbanización. Entre los logros más recientes de esa movilización ciudadana figura la construcción de la pasarela peatonal que conecta Lugones con La Fresneda, una infraestructura largamente demandada para mejorar la comunicación entre ambos núcleos.

Hoy, cuarenta años después de aquellos primeros movimientos de tierra, La Fresneda se ha consolidado como un lugar plenamente integrado en el paisaje urbano del centro de Asturias, con más de 1.900 viviendas. Un espacio que ha sabido crecer manteniendo el espíritu con el que fue concebido. El futuro plantea ahora nuevos retos: el aumento de la población, la movilidad, la ampliación de servicios públicos... El objetivo compartido por vecinos y administraciones es acompasar ese desarrollo con nuevas dotaciones para preservar la calidad de vida que ha definido a la urbanización desde sus orígenes.

Cuatro décadas después de su nacimiento, La Fresneda sigue evolucionando. Nuevas promociones de viviendas, cada vez más eficientes y sostenibles, continúan ampliando el mapa residencial del barrio mientras nuevas familias —muchas de ellas procedentes de otros países— se suman a una comunidad cada vez más diversa.

Lo que empezó siendo una idea sobre el papel se ha convertido en un lugar lleno de historias compartidas. La historia de miles de vecinos que, generación tras generación, han ido construyendo la identidad de un espacio que ya forma parte del paisaje humano del centro de Asturias.