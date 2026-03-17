Renfe inicia el plan de transporte alternativo por carretera para las obras de mejora de la vía del tren de la Pola, que suman ya más de tres años de retraso

La operadora ferroviaria Renfe acaba de adjudicar a la empresa asturiana Autocares Mariano el servicio de transporte alternativo por carretera entre las estaciones de El Berrón (Siero) e Infiesto ante el inicio del grueso de las obras de mejora integral de la vía de la antigua Feve que conecta Pola de Siero con Oviedo. El contrato especifica que los transbordos ya podrían iniciarse esta misma semana, para extenderse, al menos, hasta el próximo mes de diciembre. Los servicios, que se prestarán con dos minibuses de treinta plazas cada uno, se centran en los trenes programados para primera hora de la mañana y última de la tarde entre Colloto y la capital piloñesa, en ambas direcciones de la circulación.

Al contrario de lo que ha sucedido con la rehabilitación integral del tendido de vía estrecha entre Pola de Laviana y Gijón, las obras en la línea de Oviedo a Infiesto, por Piloña y Nava, no conllevarán el corte total del tráfico ferroviario. El Adif ha avanzado que su intención es realizar el grueso de los trabajos en horario nocturno y durante los fines de semana. Las suspensiones de la circulación serían puntuales y lo que más notarán los viajeros mientras se ejecuta la actuación es una notable reducción de la velocidad de los convoyes en aquellos puntos en los que se concentren las obras.

Coste

El inicio de esta importante intervención, con un presupuesto cercano a los 22,8 millones de euros, ha sumado un enorme retraso. De manera oficial, las obras arrancaron el 18 de noviembre de 2022 con un plazo de ejecución de dos años, por lo que ya deberían haber terminado en noviembre de 2024. Sin embargo, su avance ha sido mínimo. La versión oficial achaca tal demora a la necesidad de llevar a cabo un modificado del proyecto original para incluir actuaciones no recogidas o complementarias, pero que desde el administrador de infraestructuras se consideran «necesarias para la correcta ejecución» de la obra.

El tramo afectado forma parte de la línea de ancho métrico Oviedo-Santander, tiene una longitud de 40,6 kilómetros (30,2 de vía única y 10,4 de vía doble), con tráfico mixto de mercancías y viajeros, y velocidad máxima de 100 kilómetros a la hora. Aunque este trayecto había sido objeto de renovaciones puntuales, lo que ahora se plantea es una adecuación y modernización integral de la línea, tanto de la infraestructura como de la superestructura. Sin embargo, el proyecto no recoge cambios en el sinuoso trazado ni conllevará la erradicación de pasos a nivel.

Desestimiento

La operadora Renfe ya había sacado a licitación el pasado mes de noviembre un primer contrato para cubrir con autobuses los transbordos por carretera necesarios para ejecutar los trabajos de mejora de la vía. Sin embargo, la operadora pública desistió de seguir adelante por «cambios sustanciales en la necesidad».

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Renfe calculaba en un principio que sería a partir del día 12 de enero cuando la ejecución de los trabajos obligaría a poner en marcha transbordos desde El Berrón hasta la estación de la capital piloñesa, con la previsión de que esos servicios por carretera se extendieran hasta mediados de octubre de 2027. Tal operativo, para el que se iban a contratar por 624.000 euros dos autobuses y dos microbuses, ha sido sustituido por otro bastante más modesto.