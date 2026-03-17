Siero saca adelante en el Pleno once millones de remanentes de tesorería fruto de "una gestión económica excelente", sostiene el alcalde

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Siero ha dado luz verde esta mañana a la modificación de crédito financiada con remanentes de tesorería con un importe de casi once millones de euros que permitirán que el capítulo de inversiones del presupuesto de 2026 alcance los 24 millones, ya que contaba previamente con más de 13. Con la entrada de estos fondos extra se acometerán un total de 65 actuaciones, las de mayor coste las relacionadas con los saneamientos, que suponen, en conjunto, más de 3,4 millones.

"Estamos muy contentos de haber sacado adelante esta partida", señalaba el alcalde Ángel García al final de la sesión, porque a su juicio es el reflejo de "una gestión municipal excelente", y con esta partida se podrán acometer "numerosas cuestiones pendientes de gran importancia, algunas de ellas demandadas por otros grupos", como en el caso de la acera de Valdesoto o "la construcción de un edificio de vestuarios en La Cebera, en Lugones", subrayó el regidor.

Por partidas, el primer edil ha puesto en valor además de las del saneamiento, la que se usará a la compra de terreno para promover vivienda de precio regulado, destinando 1.350.000 euros a esta iniciativa.

Negligencia

Para sacar adelante esta partida contó con el apoyo de IU y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, y con la crítica explícita del resto de grupos, con especial virulencia en el caso del PP. De hecho su portavoz, Juan Luis Berros, anunció este martes que su grupo presentará un recurso contra la aprobación de la modificación de crédito al considerar que es “ilegal” e “inmoral”.

Berros cargó con dureza contra la medida impulsada por la Alcaldía, que supone la quinta modificación del presupuesto municipal de 2026 en apenas tres meses. Según defiende el PP, la propuesta “no responde a una planificación adecuada”, sino que evidencia una “gestión negligente” de las cuentas públicas.

El portavoz popular centra buena parte de sus críticas en el origen de los fondos, procedentes de un remanente de tesorería que, aseguró, alcanza los 38 millones de euros debido a la baja ejecución del presupuesto del ejercicio anterior. "Frente al dato de ejecución cercano al 95 por ciento difundido por el equipo de gobierno, tenemos que decir que es falso y la cifra no llega al 66 por ciento", afirma, lo que, a su juicio, demuestra que “no se ha gastado el dinero en lo que realmente hacía falta”.

En este sentido, detalla diversas partidas sin ejecutar durante 2025, entre ellas fondos destinados a dependencia, ayuda a domicilio, ayudas a la Asociación Nora, políticas de igualdad o inversiones en infraestructuras como la red de aguas y el saneamiento. También destaca que programas como las subvenciones para fachadas “no ejecutaron ni un solo euro” de un total de más de cuatro millones de euros previstos.

"Fines políticos"

Para el portavoz popular, esta situación evidencia que el gobierno local ha optado por “guardar dinero para utilizarlo después con fines políticos”, reincorporando ahora partidas no ejecutadas como si fueran nuevas inversiones. “Lo que no se hizo en 2025 se vende ahora como si fuera de 2026”, criticó. Berros es especialmente contundente al calificar el uso de los remanentes, señalando que la normativa establece que deben destinarse a fines concretos como la reducción de deuda o gastos urgentes e inaplazables. Sin embargo, denuncia que la mayoría de las actuaciones incluidas en la modificación aprobada responden a “inversiones perfectamente aplazables”, lo que, a su juicio, supone una “utilización irregular” de los fondos.

Además, advierte de que los informes técnicos municipales incluyen “salvedades importantes” sobre el expediente, al considerar que algunas partidas carecen de la suficiente concreción.

El portavoz del PP también vincula esta gestión con el debate sobre el servicio de agua, cuestionando que el Ayuntamiento plantee fórmulas de gestión a largo plazo alegando falta de recursos cuando, según indica, dispone de remanentes suficientes para afrontar inversiones millonarias. “No tiene sentido hablar de limitaciones económicas cuando hay más de 38 millones disponibles”, afirma.

Ante esta situación, Berros avanza que su grupo interpondrá un recurso de reposición contra el acuerdo plenario. “Para nosotros es claramente ilegal e inmoral, y vamos a actuar en consecuencia”, subraya. El dirigente popular explica que esperarán a los informes técnicos y jurídicos que se emitan tras el recurso para decidir los siguientes pasos. “Estamos ante un modelo de gestión que consiste en no ejecutar, acumular y volver a anunciar lo mismo. Eso, en nuestra opinión, es un fraude presupuestario de un alcalde que es nocivo para Siero”, resume Berros.

Podemos y Vox

"Con la compra de suelo para vivienda de precio protegido, en los actuales precios que se manejan, se beneficiará a los constructores. Los patrocinios a clubes se establecen sin criterios claros y no se puede gastar dinero para pitufos cuando luego decimos que no hay para tuberías" afeó la edil de Podemos, Silvia Tárano.

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Vox, por su parte, criticó que "se hayan subido los impuestos al máximo para acumular dinero fresco en el banco", aunque el portavoz de la formación, Josué Velasco, agradeció al alcalde que "se haya reunido con nosotros y haya incorporado algunas de nuestras peticiones".