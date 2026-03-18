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Las calles peatonales de Lugones tendrán cámaras de vigilancia para controlar el acceso de vehículos

Los infractores serán sancionados económicamente por el Ayuntamiento de Siero, como ya ocurre en la calle San Antonio de la Pola

La zona peatonal de Lugones.

La zona peatonal de Lugones. / LNE

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugones (Siero)

El Ayuntamiento de Siero instalará cámaras de control de tráfico en las calles peatonales de Lugones para evitar la entrada de vehículos no autorizados. Así lo ha anunciado el alcalde, Ángel García ("Cepi"), quien avanzó que en los remanentes de tesorería que se incorporan al presupuesto municipal de este año se reserva una partida de 90.000 euros para esta iniciativa.

Las cámaras serán colocadas en las calles Severo Ochoa, Rafael Sarandeses y la calle la Iglesia. Su función será sancionadora, del mismo modo que en el caso de la calle San Antonio de la Pola. Así, los equipos estarán conectados a un sistema informático que reconocerá automáticamente las matrículas de los vehículos y multarán por defecto a quienes no sean residentes o vehículos de emergencia.

Uso inadecuado

Con ello se quiere evitar, como alerta el regidor, un uso inadecuado de un espacio peatonal en el que se registran numerosas infracciones y se generan situaciones de peligro para los viandantes. Ángel García confía en que la amenaza de sanciones podrá disuadir a los conductores. En la Pola, las multas por pasar sin permiso por la calle San Antonio, en pleno centro, ascienden a 80 euros, reducidas a 40 euros en caso de pronto pago.

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Sobre la posibilidad de instalar cámaras en Argüelles para mejorar la seguridad tras los últimos robos, García reiteró que se están estudiando soluciones tecnológicas en este sentido, junto con una mejor iluminación de la glorieta de acceso a la parroquia, para disuadir a los ladrones de actuar en las casas de la zona.

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Está previsto que el gobierno local ofrezca más datos sobre las actuaciones previstas en Argüelles este miércoles, tras reunirse con la empresa a la que se le encomendará una solución "innovadora", según ha indicado el regidor.

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