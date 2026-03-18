El centro polivalente de Carbayín Alto renueva su iluminación: ahorrará el 40 por ciento de su factura energética gracias a la instalación de led

Renovación de la iluminación del Centro Polivalente Integrado de Carbayín Alto, que pasará a ser led tras una inversión de 9.800 euros. El Ayuntamiento de Siero anunció este miércoles el proyecto, que actuará sobre 137 puntos de iluminación y supondrá también la instalación de 15 detectores de movimiento para mejorar el control del consumo energético.

La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, visitaron el centro con motivo del inicio de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de un mes e incluyen también la colocación de nuevos falsos techos, así como la colocación de downlights, proyectores y pantallas estancas.

Uso por parte de diversos colectivos

Durante la visita, los ediles destacaron el valor de las actuaciones de este tipo, "que además de mejorar la iluminación, suponen un ahorro de energía y por lo tanto de consumo, consiguiendo una reducción de hasta un 40 por ciento en la factura".

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Santianes recordó que “este tipo de centros tienen un gran uso por parte de diversos colectivos ya que además de hacer las veces de centro social y de sede de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados 'El Nozalín', comparte instalaciones con la Fundación Municipal de Cultura”.