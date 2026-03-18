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Un homenaje musical y cantado a Miguel Hernández: cita en Lugones para conmemorar el Día Mundial de la Poesía

El público podrá disfrutar de instrumentos como el salterio medieval y la cítara en una propuesta que tendrá lugar este viernes, a las 19.30 horas

La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos (derecha), con Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos (derecha), con Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

"A propósito de Miguel Hernández" es el título del homenaje musical y cantado que acogerá el Centro Polivalente Integrado de Lugones este viernes, 20 de marzo, a las 19.30 horas. La cita, organizada para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, corre a cargo de Begoña Olavide y Javier Bergia que "unen su conocimiento y dilatada experiencia para poner música a una selección de textos de uno de los más grandes poetas del siglo XX".

El evento lo presentó este miércoles la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, que destacó que se trata de un espectáculo musical "que ha recorrido teatros de toda España". Se trata, añadió la edil, de una propuesta en la que estos dos compositores e intérpretes "rinden un sentido homenaje y tributo, cantando, a lo que el extraordinario poeta Miguel Hernández dejó escrito en su tiempo".

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El público podrá disfrutar de instrumentos tales como el salterio medieval y la cítara, además de otros como la flauta, guitarra, eléctrica, acústica y variadas percusiones.

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La entrada tiene un precio general de 7 euros y para estudiantes de 14 a 24 años es 5,25 euros, exclusivamente en la taquilla y acreditando la condición. Los tiques se pueden adquirir de forma online o presencial, en la taquilla del polivalente en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio del espectáculo. 

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