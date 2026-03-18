IU vigilará la ejecución de las inversiones del remanente en Siero: "Que cada euro se gestione con responsabilidad y tenga un impacto real en la vida de la gente”
La portavoz municipal, Teresa Álvarez, destaca que el apoyo a la iniciativa no implica renunciar a la labor de control y seguimiento
El grupo municipal de Izquierda Unida en Siero apoyó en el último pleno las inversiones que se harán con cargo al remanente municipal, pero este respaldo “no implica renunciar a la labor de control”. Así lo destacó la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Teresa Álvarez, que indicó que “vamos a seguir de cerca la ejecución, velando porque se desarrollen con criterios de eficacia, prioridad y transparencia”.
El Ayuntamiento dio luz verde a la incorporación de 11 millones de euros de remanentes que se dedicarán a muy diversas iniciativas, aunque una parte relevante se destina a saneamientos y a actuaciones como la compra de terreno para destinarlo a vivienda pública. IU votó a favor de la propuesta al considerar que “los recursos públicos deben ponerse al servicio de los vecinos y vecinas y traducirse en mejoras reales para el concejo”.
En este sentido, Álvarez añadió que “apoyamos que el remanente se destine a inversiones necesarias para Siero, porque hay actuaciones que requieren respuesta y no pueden demorarse”. "Tan importante como invertir es hacerlo bien, garantizando que cada euro se gestione con responsabilidad y tenga un impacto real en la vida de la gente”, subrayó.
Desde IU destacaron asimismo que su posición "responde a una forma de entender la política municipal, desde la utilidad, el rigor y el compromiso con el interés general”.
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