IU vigilará la ejecución de las inversiones del remanente en Siero: "Que cada euro se gestione con responsabilidad y tenga un impacto real en la vida de la gente”

El grupo municipal de Izquierda Unida en Siero apoyó en el último pleno las inversiones que se harán con cargo al remanente municipal, pero este respaldo “no implica renunciar a la labor de control”. Así lo destacó la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Teresa Álvarez, que indicó que “vamos a seguir de cerca la ejecución, velando porque se desarrollen con criterios de eficacia, prioridad y transparencia”.

El Ayuntamiento dio luz verde a la incorporación de 11 millones de euros de remanentes que se dedicarán a muy diversas iniciativas, aunque una parte relevante se destina a saneamientos y a actuaciones como la compra de terreno para destinarlo a vivienda pública. IU votó a favor de la propuesta al considerar que “los recursos públicos deben ponerse al servicio de los vecinos y vecinas y traducirse en mejoras reales para el concejo”.

En este sentido, Álvarez añadió que “apoyamos que el remanente se destine a inversiones necesarias para Siero, porque hay actuaciones que requieren respuesta y no pueden demorarse”. "Tan importante como invertir es hacerlo bien, garantizando que cada euro se gestione con responsabilidad y tenga un impacto real en la vida de la gente”, subrayó.

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Desde IU destacaron asimismo que su posición "responde a una forma de entender la política municipal, desde la utilidad, el rigor y el compromiso con el interés general”.