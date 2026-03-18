Renfe inicia con tres servicios al día los transbordos de El Berrón a Infiesto por las obras en la vía: "Mientras los autobuses pasen a la hora..."

"¿Pasará o no pasará el autobús? ¿Es aquí donde para?" A las diez de la noche del martes dos viajeros esperaban delante de la estación de ferrocarril de Pola de Siero para desplazarse a Nava. Han oído de refilón que hay obras de mejora en la vía entre El Berrón e Infiesto y que, en consecuencia, algunos trenes se van a suspender, siendo sustituidos mediante transbordos por carretera. "Pues al final el autobús llegó puntual y a tiempo, cosa que con el tren la mayoría de las veces no pasa", celebró el joven Fouad Zouhri. Este vecino de Nava regresó a casa, tras hacer deporte en la capital sierense, en uno de los primeros vehículos del dispositivo de transporte alternativo puesto en marcha por Renfe ante el inicio del grueso de los trabajos de rehabilitación integral de la línea de cercanías de vía estrecha.

Frecuencias

La empresa asturiana Autocares Mariano es la encargada de ofrecer este servicio de transporte alternativo, que se prolongará, en una primera fase, hasta el mes de diciembre. Las frecuencias afectadas al día son tres, a primera hora de la mañana y a última hora del día, ya que las obras se ejecutan fundamentalmente por las noches. Se trata del tren que sale a las 05.41 horas de El Berrón, con llegada a las O6.41 a Infiesto, el que parte a las 21.33 horas de El Berrón y llega a Nava a las 22.04 horas y, en sentido contrario, el convoy con salida a las 21.55 de Infiesto y con llegada a El Berrón a las 22.53 horas.

"No sabía nada. Me enteré sobre la marcha. Cuando llegaba el tren a El Berrón nos avisaron de que seguiría por carretera hasta la Pola", cuenta Nicolás Canteli, al que el transbordo le pilló por casualidad, porque normalmente finaliza su ruta desde Oviedo en la localidad en la que reside, El Berrón. En este caso, se desplazó a la Pola para visitar a un familiar. "Mientras llegue a la hora no nos quejamos de ir en autobús. Si la obra sirve para mejorar el tren y que funcione, mejor así", subraya.

Taxis en Los Corros

Los servicios, que estaba previsto que se prestasen con minibuses de treinta plazas, se ofrecen con un autobús estándar, para unos cincuenta pasajeros en estos primeros servicios, que no fueron especialmente concurridos, pero sí puntuales. A

El servicio de transbordo para en todas las estaciones que cubren la línea entre El Berrón e Infiesto a excepción de Los Corros, en la parroquia sierense de Feleches. En ese caso, se ha dispuesto un servicio de taxi alternativo, que los usuarios deben solicitar llamando al teléfono 900 90 89 31.