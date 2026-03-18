Siero blindará la seguridad de Argüelles con cámaras en los accesos a la autovía: serán de última generación y permitirán identificar a los pasajeros

Siero blindará la seguridad del entorno de Argüelles con la colocación de varias cámaras de control de tráfico de última generación en los accesos de la autovía a la zona. Serán dispositivos de alta resolución, con los que será posible identificar matrículas y ocupantes si fuera necesario. La medida, que se prevé que pueda estar en funcionamiento antes de que finalice el año, es una de las respuestas a la oleada de robos que se vienen produciendo en la localidad sierense en los últimos meses y que ya ha supuesto que se intensifique la labor de vigilancia de la Guardia Civil.

En total se actuará en cuatro puntos de acceso a la autovía, al tratarse de la forma de entrada y escape habitual de los ladrones en estos casos: San Miguel, Argüelles, la futura rotonda del cruce de El Berrón y la glorieta de Ullaga, en la Pola, contarán con este sistema. "No es de vigilancia, porque sería una cuestión muy compleja de implantar", matizó no obstante el alcalde, Ángel García, pero sí de control de los vehículos que pasen por estos puntos.

De hecho, las cámaras tendrán resolución suficiente no sólo para leer las matrículas, sino que gracias a los últimos avances tecnológicos serán capaces de ayudar a identificar a los pasajeros. Y esa será una información muy valiosa para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a la hora de actuar para detener a los delincuentes.

Guardia Civil y Policía Nacional

El regidor sierense quiso dejar claro que la seguridad ciudadana no es una competencia municipal directa, sino que recae en la Guardia Civil y la Policía Nacional "a los que estamos muy agradecidos porque hacen una labor excelente", reconoce. No obstante, el Ayuntamiento busca colaborar dentro de sus posibilidades, "en contacto permanente con la Benemérita y haciendo seguimiento de cómo evolucionaba el problema”, explicó García.

En este sentido, el Alcalde incide en que las medidas planteadas han sido diseñadas teniendo en cuenta las recomendaciones de los propios cuerpos de seguridad, y estos días volverán a mantener encuentros para afinar el proyecto.

El eje central del plan pasa por la instalación de cámaras de control de tráfico en puntos estratégicos de entrada al concejo desde la Autovía A-64 y desde la AS-17, especialmente en la zona de Argüelles y su entorno: los accesos en San Miguel, la salida hacia Argüelles, el entorno de El Berrón y Ullaga en la Pola. Su función será identificar matrículas y recoger información relevante de los vehículos que acceden o abandonan la zona y "que puedan aportar otras características útiles para la investigación", detalló el regidor.

La elección de estos puntos responde a un patrón detectado en este tipo de delitos, toda vez que "la mayoría de los robos se cometen por bandas itinerantes que acceden rápidamente por la autopista y abandonan la zona con la misma rapidez. Las buenas comunicaciones que tenemos, que son una ventaja, en este caso también juegan en contra", reconoce.

Y aunque "no es la panacea si un vehículo es robado o lleva matrícula falsa", el sistema de cámaras de control "servirá para evitar delitos y también para ayudar a esclarecerlos", defiende el primer edil, quien recuerda también que el Ayuntamiento ya cuenta con experiencias previas en este ámbito, con cámaras instaladas en accesos a núcleos urbanos como Lugones, La Pola y El Berrón, que, según García, han dado “muy buen resultado” en la reducción de determinadas oleadas delictivas.

Tramitación en marcha

El proyecto se encuentra ya en una fase avanzada de diseño y una vez validado, se redactará el proyecto técnico definitivo, que incluirá aspectos como la ubicación exacta de los dispositivos, su tecnología, el suministro eléctrico y la conexión mediante fibra óptica, así como el centro de grabación. Posteriormente se procederá a su dotación presupuestaria, para la que el Alcalde asegura que hay crédito suficiente, y a la licitación de las obras. Así, y aunque los plazos administrativos son largos, "la idea es que pueda estar ejecutado antes de finalizar el año", avanza.

Además, aunque la actuación se centrará inicialmente en Argüelles y su entorno, el plan municipal podrá ampliarse progresivamente a otros puntos del concejo con características similares, como los accesos a la autovía en Meres, Marcenao o Lieres. "El objetivo es ir extendiendo este sistema para cubrir los principales accesos desde la autopista a los distintos núcleos del concejo", explicó García, quien insiste en que se trata de "un complemento muy útil" para las fuerzas de seguridad en la prevención del delito.