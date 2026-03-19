El Adif adjudica en 5,17 millones la base de mantenimiento que confirma a El Berrón como centro neurálgico del ferrocarril en Asturias

El Ministerio de Transportes, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha adjudicado por 5,17 millones de euros la construcción de la nueva base de mantenimiento de la red en El Berrón (Siero). El equipamiento, que podría estar listo para 2028, si se cumplen los plazos previstos, confirma a esta terminal sierense como el principal centro neurálgico de la red asturiana, ya que acoge también, desde hace dos años, el nuevo centro de regulación de circulación multi-red, encargado de la gestión de las líneas convencionales y de ancho métrico en el Principado. Son 976 kilómetros de vías, por los que pasan 579 convoyes al día.

Accesos

La base de mantenimiento permitirá reunir en un único complejo talleres, almacenes y dependencias administrativas, con más de dos mil metros de superficie construida. El solar elegido por el Adif cuenta con un acceso directo desde la calle de La Estación, lo que facilita tanto la entrada de vehículos de mantenimiento como el tránsito del personal. "El objetivo es incrementar la eficiencia de las operaciones y optimizar las tareas de puesta a punto de la red", subrayan los portavoces del Adif.

De acuerdo con el proyecto, la base de mantenimiento de El Berrón se distribuirá en tres bloques diferenciados. El edificio administrativo estará muy vinculado al trabajo diario de la plantilla. Está previsto que disponga de oficinas con capacidad para unas 25 personas, de locales individuales y salas. Además, contará con un aula de formación para impartir cursos técnicos y acoger reuniones operativas o sesiones informativas. Todo ello se completa con áreas de descanso y comedor, vestuarios, aseos adaptados y un cuarto de primeros auxilios.

Almacenamiento

El segundo bloque será para almacenamiento, con una zona exterior pensada para los materiales de grandes dimensiones, muy habituales en las obras centradas en las infraestructuras ferroviarias.Esta zona concentrará los depósitos de herramientas, repuestos y elementos técnicos en un único punto cercano a las líneas. De esta forma, el Adif confía en lograr una reducción de los tiempos de traslado y hacer más sencilla la planificación de las intervenciones. "Su papel será clave para que la base funcione como centro logístico", destacan los autores del proyecto que ha servido de base para la la licitación de Transportes.

Núcleo operativo

El objetivo previsto para el tercer bloque de la base es que sirva de núcleo operativo. Para ello, dispondrá de cocheras con dos vías ferroviarias, diseñadas para el estacionamiento de vehículos de mantenimiento y maquinaria especializada. También contará con un foso técnico para trabajar sobre los trenes desde la parte inferior. A todo ello, se sumarán talleres específicos y una zona destinada a la gestión de residuos para el tratamiento de materiales derivados del mantenimiento.

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La construcción de la base de El Berrón forma parte del Plan de Cercanías de Asturias, que moviliza 1.482 millones de euros en actuaciones de mejora de la infraestructura. El plazo de ejecución previsto es de 22 meses.