De aguacate, cecina, boloñesa de carrillera (y hasta de xarda o picadillo): guía para saborear las elaboraciones de las jornadas de la tortilla de Siero

A los pinchos y las croquetas se le suman ahora las tortillas. Los establecimientos hosteleros de Siero vuelven a disfrutar de unas nuevas jornadas gastronómicas, que hacen la boca agua a vecinos y visitantes del concejo. Desde la noche de este viernes y hasta el mediodía del domingo existe la posibilidad de sumergirse en bocados muy cuidados y pensados en torno a esta popular elaboración.

Hay hasta 24 establecimientos, entre Pola de Siero, Lugones y El Berrón, en los que se podrán probar preparaciones en las que el aguacate, la cecina, la boloñesa de carrillera, la xarda o el picadillo serán protagonistas. Y a ellos se le sumarán otras sorpresas en algunos otros locales hosteleros, en los que han apostado por títulos de sus bocados sobre los que no dan muchas pistas, para asombrar a los comensales.

Pinchos a tres euros

El precio del pincho de tortilla será de tres euros, y además los los clientes podrán participar como jurado popular. Quienes lo hagan entrarán en un sorteo de lotes de productos asturianos.

Las propuestas de los establecimientos participantes que han ideado para esta ocasión los chefs, son las siguientes: