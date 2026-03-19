De aguacate, cecina, boloñesa de carrillera (y hasta de xarda o picadillo): guía para saborear las elaboraciones de las jornadas de la tortilla de Siero
Desde este viernes y hasta el domingo se podrán degustar los pinchos de tortilla en 24 establecimientos de Pola de Siero, Lugones y El Berrón
A los pinchos y las croquetas se le suman ahora las tortillas. Los establecimientos hosteleros de Siero vuelven a disfrutar de unas nuevas jornadas gastronómicas, que hacen la boca agua a vecinos y visitantes del concejo. Desde la noche de este viernes y hasta el mediodía del domingo existe la posibilidad de sumergirse en bocados muy cuidados y pensados en torno a esta popular elaboración.
Hay hasta 24 establecimientos, entre Pola de Siero, Lugones y El Berrón, en los que se podrán probar preparaciones en las que el aguacate, la cecina, la boloñesa de carrillera, la xarda o el picadillo serán protagonistas. Y a ellos se le sumarán otras sorpresas en algunos otros locales hosteleros, en los que han apostado por títulos de sus bocados sobre los que no dan muchas pistas, para asombrar a los comensales.
Pinchos a tres euros
El precio del pincho de tortilla será de tres euros, y además los los clientes podrán participar como jurado popular. Quienes lo hagan entrarán en un sorteo de lotes de productos asturianos.
Las propuestas de los establecimientos participantes que han ideado para esta ocasión los chefs, son las siguientes:
En Pola de Siero
- Biloba – Smoke gofrada
- El Madreñeru - Mejunje
- Jaleo - Aguacate ibérico
- Darboss - Tortilla de patata y morcilla matachana
- Bravo di Premiere - Pizza de tortilla, provolone y pesto de ajos asados.
- Malaca Gastro - Ravioli japonés de tortilla de patata, cebolla y papada ibérica.
- El Ñeru XP - AC/DC
- Taberna cuevano - Tortilla a la boloñesa de carrilleras de buey
- A Capricho - Vaga pero Riquísima
- La Gradia - Melosina
- El Corral de Gayo - La intensa
- La Madreñería - Brutalmente Bueno
- Sidrería Casa Victorín - Tortilla de picadillo C/ queso asturiano
- Mesón Siero Sidrería - Tortilla Trufada
- Serendipia Sidrería - ¡Con dos patates!
- Café bar Amigo - Omlete
- La Teya – Bombón
- Gastrobar Picofino - Tortilla escabechada de Xarda
- Lo de Motorín - La favorita de Motorín
En El Berrón
- Vistrea Kafento – Tortilla Vistrea
- Gastrobar Samoa - Tortilla campesina guisada
En Lugones
- Alambique - Tortilla Asturiana
- Café Bulevar - Totipizza
- Café bar mare's - Tortilla del mar y tierra
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