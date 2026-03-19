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De aguacate, cecina, boloñesa de carrillera (y hasta de xarda o picadillo): guía para saborear las elaboraciones de las jornadas de la tortilla de Siero

Desde este viernes y hasta el domingo se podrán degustar los pinchos de tortilla en 24 establecimientos de Pola de Siero, Lugones y El Berrón

Un trozo de tortilla cortado para servir.

Un trozo de tortilla cortado para servir. / Lne

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

A los pinchos y las croquetas se le suman ahora las tortillas. Los establecimientos hosteleros de Siero vuelven a disfrutar de unas nuevas jornadas gastronómicas, que hacen la boca agua a vecinos y visitantes del concejo. Desde la noche de este viernes y hasta el mediodía del domingo existe la posibilidad de sumergirse en bocados muy cuidados y pensados en torno a esta popular elaboración.

Hay hasta 24 establecimientos, entre Pola de Siero, Lugones y El Berrón, en los que se podrán probar preparaciones en las que el aguacate, la cecina, la boloñesa de carrillera, la xarda o el picadillo serán protagonistas. Y a ellos se le sumarán otras sorpresas en algunos otros locales hosteleros, en los que han apostado por títulos de sus bocados sobre los que no dan muchas pistas, para asombrar a los comensales.

Pinchos a tres euros

El precio del pincho de tortilla será de tres euros, y además los los clientes podrán participar como jurado popularQuienes lo hagan entrarán en un sorteo de lotes de productos asturianos.

Noticias relacionadas y más

Las propuestas de los establecimientos participantes que han ideado para esta ocasión los chefs, son las siguientes:

En Pola de Siero

  • Biloba – Smoke gofrada
  • El Madreñeru - Mejunje
  • Jaleo - Aguacate ibérico
  • Darboss - Tortilla de patata y morcilla matachana
  • Bravo di Premiere - Pizza de tortilla, provolone y pesto de ajos asados.
  • Malaca Gastro - Ravioli japonés de tortilla de patata, cebolla y papada ibérica.
  • El Ñeru XP - AC/DC
  • Taberna cuevano - Tortilla a la boloñesa de carrilleras de buey
  • A Capricho - Vaga pero Riquísima
  • La Gradia - Melosina
  • El Corral de Gayo - La intensa
  • La Madreñería - Brutalmente Bueno
  • Sidrería Casa Victorín - Tortilla de picadillo C/ queso asturiano
  • Mesón Siero Sidrería - Tortilla Trufada
  • Serendipia Sidrería - ¡Con dos patates!
  • Café bar Amigo - Omlete
  • La Teya – Bombón
  • Gastrobar Picofino - Tortilla escabechada de Xarda
  • Lo de Motorín - La favorita de Motorín

En El Berrón

  • Vistrea Kafento – Tortilla Vistrea
  • Gastrobar Samoa - Tortilla campesina guisada

En Lugones

  • Alambique - Tortilla Asturiana
  • Café Bulevar - Totipizza
  • Café bar mare's - Tortilla del mar y tierra

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