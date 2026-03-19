Un desguace a subasta: adiós al actual depósito municipal de Siero, que acumula coches desvalijados, venderá la mayoría y pasará a ocupar una nave cerrada

Cuando se comete una infracción y la grúa retira un vehículo lo traslada al depósito municipal. En Pola de Siero ese espacio dedicado a recogerlos está ahora al aire libre, en la zona situada más al Sur del aparcamiento del recinto del mercado de ganado. Allí, separados por vallas, se van dejando los coches, hasta que sus propietarios pagan la respectiva multa para recuperarlos. Algo que no siempre sucede. Porque muchos no llegan a reclamarlos y quedan abandonados. En el caso de Siero la cifra ha crecido exponencialmente, desde una veintena hasta cerca ya de un centenar, que han obligado a ocupar entera la franja sur de ese recinto y triplicar el espacio de cierre del depósito.

Cualquier viandante que se dirija desde el polígono de La Tejera hacia la senda fluvial del Nora puede apreciar como el depósito municipal se ha convertido en un auténtico desguace, donde los coches abandonados han sido saqueados y desvalijados. Cristales rotos, ruedas que han sido sustraídas, incluso hasta algún tubo de escape arrancado, junto a puertas, otras piezas de chapa y de interior.

Coches abandonados y destrozados en el depósito municipal de Siero. / P. A.

“Pasas un día y cuando vuelves al siguiente, el mismo coche le faltan las ruedas o le han llevado algo. Es algo que no se entiende, que no haya cámaras o un control, que los desvalijen y queden así aquí, porque da muy mala imagen”, comenta Mino García, mientras se cruza también con Lito Vázquez, que en su caso ya finaliza el paseo matinal. “Es que ya no se entiende tampoco que a la gente le lleve el coche la grúa y lo deje abandonado, sin volver a por él”, subraya.

Hace ocho años

Hay coches más o menos antiguos, de buenas marcas y calidad, pero que se han quedado en el depósito por no ir a retirarlos. Algunos de ellos, como reconoció recientemente el Ayuntamiento, acumulan cerca de ocho años de abandono.

Por eso el gobierno de Siero ha sacado a subasta, por un precio base de 3.800 euros, 76 vehículos enajenados y retirados en el depósito municipal, declarados como no utilizables, que saldrán a subasta pública con un precio base de 3.800 euros. Las empresas de desguace interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de marzo.

De esa forma se recuperará la parcela utilizada dentro del aparcamiento del mercado de ganados para otros fines y a partir de ahora los coches que sean retirados por la grúa se guardarán en una nave municipal.

“Está muy bien que se haga eso, porque si no, en cuanto lo subasten, volverán a acumular aquí muchos, y da muy mala imagen”, coinciden Vázquez y García, mientras observan como incluso la maleza, con hierbas y ramas, se introducen ya entre los asientos y el maletero de algún coche, o ven incluso motos abandonadas, furgonetas y hasta un remolque de un camión. “Es como tener un desguace a cinco minutos del centro de la Pola”, concluyen.