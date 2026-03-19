La fábrica de Lacasa crece en Siero: la empresa obtiene licencia para ampliar sus instalaciones con una inversión de más de un millón de euros

La empresa Lacasa ampliará sus instalaciones en Meres (Siero). La Junta de Gobierno Local sierense prevé aprobar este viernes la licencia de obras para una actuación que supondrá una inversión superior al millón de euros. Los trabajos consistirán en la adecuación de una nave anexa a su actual planta, según confirmó el alcalde, Ángel García.

El proyecto plantea la reforma integral de una nave situada junto a las instalaciones actuales para destinarla a uso industrial y ampliar la capacidad productiva de la compañía en el concejo. La actuación se desarrollará en una parcela de más de 14.000 metros cuadrados y la nave que se acondicionará ronda los 7.000 metros cuadrados.

El regidor destacó la importancia de la inversión en el actual contexto económico y subrayó que la ampliación supone consolidar un centro de trabajo estratégico para el municipio. “Es una excelente noticia para Siero que una empresa del sector agroalimentario apueste por ampliar sus instalaciones aquí”, señaló.

Futuro

El director de la planta, Ángel Gajino ya avanzó hace unos meses que la fábrica seguirá creciendo en el futuro, con un marco orientativo de un plazo global en torno a cinco años para completar todas las fases previstas. Una estimación siempre sujeta, insisten desde la compañía, a la evolución del mercado y la planificación técnica en cada momento, y de la que la ampliación aprobada ahora constituye un primer paso.

La empresa cuenta actualmente con más de un centenar de trabajadores en la planta sierense y la ampliación permitirá reforzar la actividad y, previsiblemente, ampliar plantilla en el futuro. Además, el proyecto ya ha generado ingresos directos para el Ayuntamiento: la compañía ha abonado 28.069,46 euros en concepto de tasas e impuestos vinculados a la licencia.

El Alcalde destacó también que el grupo dispone de otras instalaciones en España, por lo que la decisión de reforzar su presencia en Siero supone una apuesta clara por el concejo como centro de producción.

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En la planta de Meres se fabrican cada año unas 800 toneladas de turrones de chocolate, chocolate La Cibeles y pasta con la que posteriormente Lacasa elabora en sus otras tres fábricas del país (dos en Zaragoza y una en Toledo) célebres productos como Lacasitos o Conguitos.