Siero cuenta con 23 cooperativas de agua repartidas en 12 parroquias y Anes es la que cuenta con más, un total de 7

El concejo de Siero mantiene actualmente un total de 23 cooperativas de agua, y ninguna de ellas ha solicitado formalmente su incorporación a la gestión municipal. Así lo confirmó el alcalde, Ángel García, durante una comparecencia en la que también se informó del reparto de las subvenciones municipales destinadas a estas entidades.

Según explicó el regidor, el Ayuntamiento ha aprobado una partida de 16.000 euros para apoyar a las cooperativas de abastecimiento. Sin embargo, solo cinco han presentado solicitud y recibirán finalmente la ayuda: las de Feleches, Lieres, San Juan del Obispo, La Peral y Otero, Coto y Espinella. El reparto, ya acordado, supera ligeramente los 3.000 euros por entidad y el pago será inminente.

Las cooperativas están repartidas en 12 parroquias, siendo la de Anes la más numerosa en cuanto a entidades de este tipo al contar con un total de 7.

García insistió en que ninguna de las 23 existentes ha planteado de forma oficial su paso al sistema municipal. “No hay ninguna petición formal. Para que se produzca tendría que aprobarse en la asamblea de la cooperativa y no se ha dado el caso”, señaló. Sí recordó que en el pasado una comunidad había planteado esa posibilidad, pero finalmente no llegó a ejecutarse.

El alcalde subrayó que el origen de estas cooperativas se remonta a décadas atrás, cuando los ayuntamientos no disponían de redes de abastecimiento en muchas zonas rurales. “Fueron los propios vecinos los que se organizaron para garantizar el suministro y muchas de esas cooperativas siguen funcionando hoy con normalidad”, explicó.

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Obras rápidas

Las subvenciones municipales se otorgan para financiar obras de rápida ejecución y bajo coste económico, orientadas a prevenir y solucionar problemas relacionados con la falta, escasez o calidad del agua de consumo humano. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen mejoras en captaciones, reparación o ejecución de nuevos tramos y acometidas, obras en depósitos (impermeabilización, mejoras estructurales, cercado), renovación o reparación de bombas de impulsión, mejoras en sistemas de potabilización e instalación de tratamientos que garanticen la calidad del agua conforme a los parámetros sanitarios establecidos.