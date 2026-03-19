Los vecinos de Argüelles (Siero), ante la medida de instalar cámaras en los accesos para frenar la oleada de robos: "Es un paso, pero..."
El Ayuntamiento habilitará dispositivos en cuatro glorietas cercanas a la parroquia
El Ayuntamiento de Siero instalará cámaras en los accesos a Argüelles para frenar la oleada de robos. Con esa medida se pretende aumentar la seguridad en el entorno de esta parroquia, donde los vecinos están notablemente preocupados por la situación actual, con asaltos y hurtos que se vienen produciendo los últimos meses, y que provocó que incluso que llevasen a cabo patrullas ciudadanas para la vigilancia.
La acción del gobierno local pasa por instalar esas cámaras de alta resolución, con las que será posible identificar matrículas y ocupantes, en las glorietas de acceso a la localidad y otras cercanas, como son la de San Miguel, la propia de acceso a Argüelles desde Noreña, la futura de El Berrón en la nacional 634 y la de Ullaga ya en Pola de Siero. Y no se descarta que en un futuro se puedan extender a otros puntos de Siero, como a Meres, Marcenado y Lieres.
Cámaras dentro de la parroquia
"Es un paso, pero insuficiente", destaca Loli Prendes, alcaldesa de barrio de Argüelles, que traslada el sentir de los vecinos, ante una situación de incertidumbre y preocupación, por los robos. "Nos parece bien que nos hayan escuchado y atendido y se intenten tomar soluciones, es de agradecer. Y claro que está bien que haya esas cámaras, pero creemos que no van a solucionar el problema", prosigue, antes de detallar su solución ideal: "Deberían estar en el camino principal y dentro de la parroquia, porque si son un poco avispados, saben que están ahí, y tendrán otras escapatorias por otros caminos".
Prendes aprovecha para agradecer el trabajo de la Guardia Civil "y su esfuerzo para controlar la zona" y confía en que "la pesadilla" que han vivido los últimos meses pase pronto. "Siempre fuimos una parroquia muy tranquila para vivir, hasta que nos ha tocado esta situación", afirma.
El Ayuntamiento de Siero espera que este sistema esté implantado antes de acabar el año y los responsables municipales destacaron que, por ejemplo, con las cámaras se podrá detectar "si un vehículo es robado o lleva matrícula falsa", por lo que ayudará "a evitar delitos y también para esclarecerlos".
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