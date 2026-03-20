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Los niños del Colegio Rural Agrupado de Viella y Faes celebran la Semana de la Mujer con charlas y talleres

Los estudiantes han recibido la visita de varias trabajadoras de diferentes profesiones: de ornitólogas a periodistas, árbitras o motoristas

Los niños de Viella, en el taller

Los niños de Viella, en el taller

Luján Palacios

Luján Palacios

Viella/ Faes (Siero)

Los niños del Colegio Rural Agrupado de Viella y Faes están celebrando la Semana de la Mujer con varias actividades y talleres. A lo largo de estos días han recibido la visita de una ornitóloga que les enseñó a hacer un hotel de insectos, una periodista con la que escribieron varias informaciones o una árbitra de fútbol masculino de Primera División con la aprendieron que "si nos esforzamos mucho, podemos ser lo que queramos", señala Cayetana María Tirados, una de las niñas de Viella. Además, una dentista les explicó lo importante que es cuidar la boca.

Seguirán haciendo actividades durante los próximos días, y trabajando en el aula sobre estos testimonios para poner de relieve la importancia de la presencia femenina en diferentes sectores, como en el caso de una mamá motorista que visitará a los pequeños la semana que viene.

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