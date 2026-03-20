Ocho trampas por kilómetro cuadrado: se intensifica la lucha contra la avispa asiática en Siero, un concejo con alta incidencia de esta especie invasora

Siero es uno de los territorios con mayor afección de la avispa asiática: hay aproximadamente unos cuatro nidos por kilómetro cuadrado de media frente a uno por kilómetro cuadrado que hay de media en Asturias. El dato lo dio este viernes Eloy Álvarez, del Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras de Asturias, que acudió al Ayuntamiento sierense para presentar las actuaciones que se van a llevar a cabo en el municipio, elegido, junto a otras zonas, como ámbito objeto de evaluación del impacto que tiene el trampeo.

"Este año vamos a continuar con trabajos de evaluación de la eficacia del trampeo, de esta medida preventiva para frenar la proliferación de la avispa. Lo que queremos es cuantificar la efectividad que tiene y para ello elegimos dos escenarios concretos. Uno abarca el territorio de los municipios de Siero y Noreña, y otro el de los concejos de Las Regueras y Candamo," explicó Álvarez, que estuvo acompañado por la edil de Bienestar Animal, Ana Nosti, y por el director del Mercado Nacional de Ganados de Siero, Rafael Bueno.

Charlas informativas, la primera el 25 de marzo

Eloy Álvarez precisó que la elección de estos concejos tiene que ver con la continuación de trabajos "que habíamos hecho el año pasado en busca de aquella supuesta invasión de Vespasoro, que al final no apareció nada, aunque sí que este trampeo del año 2025 sirve como base para seguir este 2026". "La suma de Siero y Noreña es un territorio extenso, una zona donde hay una alta incidencia, mantenida y alta, muy superior a la media regional," incidió, para añadir que en este ámbito se van a colocar ocho trampas por kilómetro cuadrado.

"Ocho por kilómetro cuadrado es una densidad bastante alta y estimamos que podemos reducir eso, veremos los datos a final de año cómo se cuantifican, pero quizá a la mitad. Se trata de ver en qué medida, con esta actuación, se reduce esa proliferación de nidos", precisó.

Por su parte, la concejala Ana Nosti anunció que el Ayuntamiento de Siero, en colaboración con la Consejería de Medio Rural, ha preparado una jornada informativa sobre la campaña de este año para combatir la Vespa Velutina conocida como avispón asiático. Será el día 25 de marzo, a las 18.30 horas, en el salón de bodas del Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Pola de Siero. La actividad está dirigida al público general.

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Durante la sesión se ofrecerá una charla impartida por personal especializado en la materia y además, se entregará material de trampeo. Próximamente tendrá lugar otra charla para agricultores, apicultores, fruticultores y profesionales.