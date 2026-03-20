El programa "Por tu salud" del Patronato Deportivo de Siero encara su recta final con éxito de participación: "Es un lujo y seguirá creciendo"
La próxima semana se celebrarán las últimas actividades, con charlas y talleres, y el Auditorio acogerá la Gala del Deporte
El programa “Por tu salud”, que alcanza su cuarta edición, y que organiza el Patronato Deportivo Municipal de Siero, es “un éxito de participación” con una notable asistencia a las charlas, talleres y resto de actividades que se han desarrollado por el concejo y que aún tienen citas por celebrar. “Es una de las actividades que nos enorgullece”, destaca el concejal de Deportes de Siero, Chus Abad.
“El objetivo principal es que la gente haga actividad física, movimiento y tenga buena salud, me gustaría que los habitantes de Siero tuviesen la mejor salud de toda Asturias”, incide Abad. “Tratamos de concienciar a la población e involucrarlos en la vía saludable, no solo partiendo del deporte, sino también con la alimentación y buenos hábitos”, añade.
En similares términos se pronuncia el director del Patronato de Deportivo de Siero, Virginio Ramírez: “Es un programa muy amplio, que busca abordar la salud desde un planteamiento integral, buscamos profesionales de todas las ramas, disciplinas, que puedan enriquecer el planteamiento de salud”.
Destaca asimismo la presencia de médicos, sociólogos y profesionales del deporte. “La participación nos anima a continuar creciendo. Es un lujo este programa, participa gente de la máxima cualificación, con acceso libre”, afirma.
Programación para los próximos días
Las actividades del programa “Por tu salud” que quedan pendientes son las siguientes:
23 de marzo, 19.30 horas. Teatro Auditorio de Siero (sala pequeña). Conferencia “La obesidad no es una cuestión de voluntad”, impartida por Sonia Otero, centrada en los factores fisiológicos y sociales de esta enfermedad.
26 de marzo, 19.30 horas. Teatro Auditorio de Siero (sala grande). Conferencia “Recomendaciones para evitar la exposición a tóxicos”, a cargo del investigador Nicolás Olea.
27 de marzo, 18.15 horas. Polideportivo nuevo (sala polivalente) de El Berrón. Taller “Entrenamiento metabólico eficiente”, impartido por Domingo Sánchez, que cerrará el ciclo de actividades.
A este mes de marzo intenso en el Patronato Deportivo Municipal de Siero se le sumará, el día 25 de marzo la Gala del Deporte de Siero, donde se premiarán a los deportistas más destacados del concejo.
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