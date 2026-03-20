Siero tiene ya listos para adjudicar dos millones de euros en obras con cargo al remanente municipal que acaba de aprobar

Siero pisa el acelerador para ejecutar o empezar este año las obras que contarán con financiación a cargo del remanente de tesoría de once millones de euros cuya incorporación al presupuesto municipal fue aprobada en el último Pleno. Así, según avanzó este viernes el alcalde, Ángel García ("Cepi"), ya están en contratación y listas para adjudicar de inmediato, en cuanto el remanente esté disponible para invertir, la urbanización de la avenida de Gijón y de la calle Gutiérrez Mellado, ambas en la Pola, la renovación del entorno de la casa de cultura de Lugones, la mejora del pavimento del parque de La Pedrera de Lieres, la construcción de un nuevo parque infantil en La Fresneda y el aparcamiento del campo de fútbol de Lieres. En total, estas actuaciones, y alguna otra más de rehabilitación de caminos, contarán con casi dos millones de euros procedentes de la operación de tesorería que permite destinar a inversiones el superávit municipal.

La partida del remanente más importante de este primer paquete de obras es la que se destina a la calle Gutiérrez Mellado, con 770.000 euros. La intervención en la avenida de Gijón se lleva 372.000 euros, la mejora del entorno de la Casa de Cultura de Lugones recibe 335.000 euros, el parque de La Fresneda tiene asignados 300.000 euros, y el de La Fresneda cuenta con 103.000 euros.

Presupuesto

La inyección al presupuesto de los casi 11 millones del remanente permite que el capítulo de inversiones de 2026 alcance los 24 millones de euros, ya que contaba previamente con más de 13 millones. Con la entrada de estos fondos extra se acometerán un total de 65 actuaciones. Las de mayor coste son las relacionadas con los saneamientos, que suponen, en conjunto, más de 3,4 millones de euros. Además, se incluyen 1,3 millones para la adquisición de suelo con destino a vivienda pública. La operación de tesosería salió adelante en el Pleno con los votos a favor del PSOE, Izquierda Unida (IU) y la Plataforma Vecinal de La Fresneda. El resto de grupos se posicionó en contra y el PP anunció su intención de presentar un recurso contra la medida.

Ángel García se refirió a las inversiones del remanente durante una visita a Lugones, acompañado de la concejala Sonia Lago, para conocer el resultado de los trabajos de sustitución de pavimentos que se han llevado a cabo en varias calles de la zona sur de la localidad. Las obras han contado con un presupuesto de 199.605,31 euros y se han ejecutado durante los dos últimos meses.

Fresado del firme

Tal y como detalló el regidor, los trabajos comenzaron en la calle Luis Braille y continuaron por Antonio Machado y la avenida de Oviedo, en la acera y el vial de servicio. La actuación consistió en el fresado y la renovación del firme, la reparación de hundimientos y la posterior reposición de la capa de rodadura. Además, se acometió la sustitución del adoquinado en la avenida de Oviedo, donde se han recolocado bordillos y se llevaron a cabo reparaciones puntuales en las aceras para mejorar la accesibilidad.

También se ha culminado la reposición de elementos urbanos, como tapas de saneamiento, registros y sumideros, y el repintado de la señalización horizontal. El proyecto incluyó, asimismo, la plantación de arbolado de gran porte para mejorar la calidad paisajística del entorno.

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Peatonalización

El Ayuntamiento de Siero ha avanzado este año la peatonalización del centro de Lugones por la calle Melchor Gaspar de Jovellanos y el tramo de Leopoldo Lugones que va de Rafael de Sarandeses a la calle La Iglesia, tras una inversión de 969.602 euros. Queda pendiente la reurbanización de la zona de la antigua casa de cultura hacia Antonio Machado, actuación que ya dispone de proyecto y que se acometerá dentro de ese primer capítulo de intervencione con cargo a los remanentes de tesorería. El objetivo de Ángel García es que en el próximo mandato municipal se puedan ir peatonalizando otros puntos de Lugones.