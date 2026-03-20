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Podemos Siero reclama refuerzos urgentes en Servicios Sociales: "Llegan personas en situaciones especialmente críticas"

La formación afirma que la saturación "está generando tensión en la atención presencial, con un impacto directo en las condiciones de trabajo del personal municipal"

Silvia Tárano, en Pola de Siero.

Silvia Tárano, en Pola de Siero. / P. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Podemos Siero ha denunciado este viernes del aumento de situaciones "de extrema vulnerabilidad" en el municipio como consecuencia "de la caída del denominado escudo social", algo que, señala la formación, "está provocando que cada vez más personas acudan a los servicios sociales municipales en busca de ayuda en situaciones especialmente críticas".

La concejala sierense de Podemos, Silvia Tárano, asevera que “se han reanudado los procesos de desahucio y estamos viendo cómo llegan a Servicios Sociales personas en situaciones muy complicadas que necesitan atención inmediata”. Afirma "que la falta de personal y medios está provocando que las citas se estén dando con varios días e, incluso, semanas de demora".

"Escenarios de frustración”

Tárano indica que "esta situación no solo impide dar una respuesta adecuada a las personas afectadas, sino que además está generando tensión en la atención presencial, con un impacto directo en las condiciones de trabajo del personal municipal".

“Lejos de resolver los problemas, se están generando escenarios de frustración y tensión que podrían evitarse con más recursos”, añade la edil de la formación morada.

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Por estos motivos, Podemos Siero reclama al equipo de gobierno municipal "que refuerce de manera urgente los servicios sociales municipales, dotándolos de más personal y medios, y que establezca protocolos claros de actuación ante situaciones de tensión, además de garantizar medidas de seguridad para el personal".

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“Atender con dignidad a las personas más vulnerables pasa necesariamente por contar con servicios públicos suficientemente dimensionados y protegidos”, concluyen los responsables de la formación.

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