Los vecinos de Lugones se movilizan para exigir la reparación de la pasarela de El Carbayu: “Está horrible, da inseguridad y hay riesgo de colapso”

"Pasamos miedo cada vez que lo cruzamos, vibra mucho y está en un estado horrible, da mucha inseguridad”, denuncian una vez más los vecinos de Lugones afectados por el mal estado de la pasarela peatonal de El Carbayu. Una de las usuarias es María Teresa Bobes, que utiliza un mínimo de dos veces este paso sobre las vías de tren para ir a recoger a su nieto al colegio. Recuerda que hace un año, en una de las zonas en las que estaba levantada la pintura, tuvo una caída, que le dejó un tiempo largo de recuperación. Este viernes, junto a su marido Celestino Rodríguez, y a un buen puñado de vecinos, se concentraron en la pasarela para reclamar que les escuchen y actúen sobre una vía de comunicación, “en un estado pésimo”. Se dirigen a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) responsable del mantenimiento de la estructura, pero también al Principado y al Ayuntamiento de Siero.

El runrún de la desgracia sucedida en Santander, donde una pasarela sobre el mar cedió a inicio de mes y fallecieron seis jóvenes, se transmite en los corrillos entre los vecinos que la usan habitualmente. “Esperemos que no llegue a pasar algo así”, destacan, mientras describen sus experiencias y sensaciones cada vez que utilizan esta vía. “Me gusta ir a pasear a El Carbayu, que es el corazón de Lugones, para poder respirar bien. Pero siento miedo al cruzarla, se mueve mucho, se nota que no está en buen estado”, lamenta Fernando Martínez, que necesita la ayuda de un andador para desplazarse.

Informe de Adif

Gonzalo Centeno, diputado de Vox en el parlamento asturiano, indicó que llevarán la situación de la pasarela primero a la comisión de Movilidad y después a Pleno. Explicó que existe un informe de Adif, del año 2021, en el que se indica que este puente cuenta con un nivel 3 sobre 4 en cuanto a deficiencias patológicas, “lo que significa que, aunque digan que no existe un riesgo alto de derrumbe, sí que irán a más, y cualquier día podremos encontrar con una desgracia en una pasarela muy utilizada por escolares”, destacó.

Josué Velasco, concejal de Vox en Siero, fue más allá y reclamó la construcción de una pasarela nueva, alertando de que “el riesgo de colapso existe” y que cinco años después de ese informe “las medidas de mantenimiento han sido mínimas”. Consideró difícil restaurarlo, además de que “supondría unas grandes molestias, porque habría que dar un rodeo enorme" para llegar a El Carbayu durante la obra.

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La pasarela, con 30 años de vida, “apenas se ha mantenido”, acusan los vecinos. Avelino de la Vega, que no conduce, y la utiliza a diario para bajar al centro de Lugones a comprar pan y hacer más recados, critica toda la corrosión, los agujeros y la dejadez, en una pasarela en la que añade otro problema. “Cuando se hizo faltó hacer una ligera inclinación lateral para que se desplazase el agua, porque cuando llueva está en mal estado y hasta se resbala”, enfatizó.