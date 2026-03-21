El Ayuntamiento de Siero alumbrará los accesos a una urbanización de Meres: “Era una petición vecinal de hace mucho tiempo”

El Ayuntamiento de Siero atenderá la demanda de los vecinos de la urbanización Palacio de Meres, donde se encuentran medio centenar de viviendas unifamiliares, y ejecutará un trazado de alumbrado público, con 11 luminarias con postes, en un tramo de 650 metros en la carretera SI-6. La actuación en la parroquia de Tiñana, también beneficiará a los accesos al Colegio de Salud Mental del Sespa. Ángel García “Cepi, alcalde de Siero, anunció que el proyecto ya se encontraba hecho, y que ahora, aprovechando los remanentes municipales, “se ejecutará rápido”, con un coste de 32.500 euros.

“Es una petición de hace mucho tiempo de los vecinos, de una urbanización que está un poco apartada, pero tiene bastantes casas, y queda ahora mucho más accesible”, incidió Cepi, que presentó el proyecto junto al concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa. La obra tiene un plazo de ejecución de un par de meses.

Saneamiento, caminos y luminarias

El alcalde de Siero apuntó que, tras centrarse en la mejora del saneamiento y de caminos, se encuentran ahora priorizando la renovación de luminarias repartidas por todo el concejo. Son cerca de 22.000 las existentes, según destacó Villa. Y el Ayuntamiento, recordó, que tiene en marcha una auditoria, para inventariar todos esos puntos de luz, con el fin de hacerlos más eficientes en el futuro. “Es algo que lleva tiempo. Hay que estudiar la tipología, el fabricante o la potencia instalada. Es un trabajo muy laborioso”, recalcó Cepi.

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“En el tema del alumbrado, poco a poco, tenemos que ir incidiendo”, insistió el alcalde de Siero, cuestionado sobre hay prevista alguna actuación más de instalación de nuevos puntos de luz, como el que se ejecutará en Meres, dentro de la parroquia de Tiñana. “En estos últimos años ya hemos renovado puntos de luz, muchos de sodio, otros cambiados a Led. O potes en mal estado de madera, para ponerlos de hormigón”, apuntó el alcalde.