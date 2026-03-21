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Certamen de danza, música y deporte en el Auditorio poleso, que acoge este fin de semana la tercera edición de DelArt Festival

La cita reúne a 1.700 participantes, representantes de 53 escuelas de toda España

Participantes en el DelArt Festival, junto a Alba Hernández, de la organización, y a la edil Patricia Antuña.

Participantes en el DelArt Festival, junto a Alba Hernández, de la organización, y a la edil Patricia Antuña. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge este fin de semana la tercera edición de DelArt Festival, certamen de danza, música y deporte, con representantes de 53 escuelas de distintos puntos de España y unos 1.700 participantes, según las cifras aportadas por el Ayuntamiento.

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, visitó a los anfitriones este sábado, entre ellos Alba Fernández, de la organización.

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Desde el viernes y hasta el domingo se celebrarán distintas galas en el Auditorio poleso, entre ellas las dedicadas a distintos tipos de danza, como showdance, moderno, contemporáneo, clásico, flamenco, urbano o disciplinas como telas o acro, entre otras.

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