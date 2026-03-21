Certamen de danza, música y deporte en el Auditorio poleso, que acoge este fin de semana la tercera edición de DelArt Festival

El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge este fin de semana la tercera edición de DelArt Festival, certamen de danza, música y deporte, con representantes de 53 escuelas de distintos puntos de España y unos 1.700 participantes, según las cifras aportadas por el Ayuntamiento.

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, visitó a los anfitriones este sábado, entre ellos Alba Fernández, de la organización.

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Desde el viernes y hasta el domingo se celebrarán distintas galas en el Auditorio poleso, entre ellas las dedicadas a distintos tipos de danza, como showdance, moderno, contemporáneo, clásico, flamenco, urbano o disciplinas como telas o acro, entre otras.