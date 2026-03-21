Espectáculo de grandes talentos en Siero, con un certamen que reúne a 1.700 participantes de toda España en la Pola: "Hay muchísimo nivel"

Como si fuera uno de esos grandes formatos televisivos, en los que el espectador puede encontrar en un mismo programa concursantes con habilidades artísticas impresionantes en danza, música o deporte. Pero con la diferencia de que en este caso los participantes son muy jóvenes, y que su espectáculo se disfruta en directo desde la butaca del Auditorio de Pola de Siero y no desde un sofá en casa. Con una mezcla de nervios e ilusión, con esa adrenalina liberada en el escenario, tras muchas horas y meses de preparación, integrantes de 53 escuelas de Asturias, y otras regiones de la zona Norte, deleitan al público este fin de semana en la capital sierense. Y lo hacen en una cita que en su tercera edición ha dado un salto de calidad y afluencia, al alcanzar las 1.700 personas en competición, medio millar más que en el anterior pase.

El DelArt Festival afronta en Asturias, en Pola de Siero, hasta este domingo, una de las cuatro fases clasificatorias del país. Las otras tres se celebran en Cartagena, Sevilla y Portugal, previas a la final que se celebrará en Burgos en noviembre. Aquellos participantes que sumen 60 puntos en la calificación durante su representación en Siero, sacarán ese billete para el último eslabón de la competición.

DelARt Festival en Pola de Siero / Lne

El viernes, la primera jornada, la protagonista fue la música. El sábado por la mañana el deporte, el show dance y las acrodanzas con telas tomaron el relevo. Y en la tarde llegó el turno de la danza clásica y flamenca. Aquí abrieron el paso los alumnos de la Escuela de Danza Alazne Castaño de Pola de Siero. “Estamos muy ilusionados, es nuestro estreno”, cuenta Javi Montilla, profesor. En su caso participaron con unos 300 alumnos, en una experiencia muy enriquecedora. “Lo importante es que visualicen cómo la variedad de estilos influyen en cada uno, en su crecimiento artístico, y ayuda a que sean multidisciplinares”, destaca.

Danza urbana protagonista

Alba Medina, “con ganas”, tras muchas horas de dedicación en entrenamientos, aguardaba su turno para salir a escena. “Para mí lo mejor de este festival es la convivencia, no sabes lo que te vas a encontrar, sorprende, te ayuda y te inspira”, afirma esta joven de La Felguera, que empezó con tres años a practicar danza contemporánea y ya acumula 19 a sus espaldas.

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Este domingo habrá cuatro galas de danza urbana, para poner el broche al clasificatorio DelArt Festival de Pola de Siero, cuya directora es Alba Hernández- Mirueña. “La clave del éxito está en que tenemos una gran variedad de estilos, podemos ver participantes en piano o instrumentos de viento, sin olvidar cantantes. Y además hay disciplinas de fusión, jazz, moderno, lírico, contemporáneo o clásico”, reflexiona. “Cada año se superan, hay muchísimo más nivel, se nota que buscan convertirse en los mejores y que le dedican mucho esfuerzo a sus propuestas”, concluye.