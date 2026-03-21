Inaciu Iglesias, escritor y emprendedor: “Los jóvenes de ahora tenéis menos prejuicios; el mundo es muy grande y podéis hacer casi cualquier cosa”

“Probablemente los jóvenes de ahora tenéis menos prejuicios. Sois una generación que sabe que si quiere, puede, y que el mundo es muy grande y podéis hacer casi cualquier cosa”. Inaciu Iglesias, escritor y emprendedor, fue uno de los participantes en las II Jornadas de Economía y Emprendimiento, del Instituto Río Nora de Pola de Siero. “En nuestra época, en los años 80 y 90, aparte de esperanza, se nos transmitía mucho miedo. Europa nos iba a comer a todos. Aunque bueno, ahora son los chinos y mañana los americanos”, destacó el empresario, que compartió mesa en un coloquio junto a Clara Rosa Rodríguez, activista ambiental, y Ramón Alonso, historiador del Arte. “Ahora lo que me preocupa es que el tener todo tan a la mano no implica que los jóvenes lo hagan todo. El disponer de instrumentos y más medios es como tener pinceles, que por sí solo no te convierte en pintor”, enfatizó Iglesias.

Los alumnos de tercero y cuarto de Secundaria del instituto poleso, analizaron algunas vías para su futuro laboral, desde perspectivas como la empresa, la industria o el ámbito medioambiental. “El momento que vivimos ahora es muy cambiante y el ritmo económico creciente, pero eso no quiere decir que tengamos que olvidar lo que son las raíces, lo que son los trabajos sencillos, cercanos, que hacen red y que hacen que la economía local funcione bien”, incidió Clara Rosa Rodríguez.

Alumnos del IES Río Nora, durante la charla. / P. A.

En su caso orientó a los jóvenes hacia una salida ligada a la producción de alimentos ecológicos y saludables. “Es algo que se está perdiendo, y que necesitamos que se siga manteniendo para que haya una producción de alimentos de calidad lo más cerca posible”, enfatizó, antes de animar a los jóvenes a descubrir otras salidas, más allá de las tecnológicas.

“Asturias tiene las condiciones ideales para tener pequeñas producciones agroecológicas, debería fomentarse más que hubiese acceso a la tierra para esta gente joven que quiere animarse a probar ”, resaltó, durante su intervención titulada “Cómo afrontar el futuro ante la crisis ecosocial”.

Viveros de empresas

Inaciu Iglesias habló sobre “Nun hai vertederos de cartón, ¿por qué?” ante los alumnos. “Porque es un material que tiene valor, igual que no hay vertederos de cobre o de diamantes”, explicó, antes de referirse a que “antiguamente se escondía, el cartón se usaba para reciclar y fabricar cartón y nada más. Ahora presumimos de ello y nos abre un montón de posibilidades”, explicó el empresario, con una fábrica que trabaja con este material en Meres.

Ramón Alonso, historiador del Arte, intervino para analizar la “Historia económica y el patrimonio industrial de Siero”, donde hizo por ejemplo referencia al proyecto para el vivero de empresas de Solvay. Lo hizo tras analizar con los alumnos diferentes pozos o recintos industriales de Siero, ya cerrados, para ahondar en si los jóvenes los conocían, y apreciar si los consideran una oportunidad para el futuro, para abordar ese emprendimiento con nuevas empresas en este tipo de espacios.

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“Si ese patrimonio industrial lo descubren, puede ser también como referencia para la gente que quiera emprender el día de mañana, para hacer cualquier historia, es importante saber también la historia real”, comentó.