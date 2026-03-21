Las jornadas gastronómicas de la tortilla triunfan en Siero: "Dan ganas de probarlas todas"

Entre los primeros comensales estaban Juan José Moro y Sara Muñiz, vecinos de La Collada, que el viernes por la noche bajaron a la Pola para empezar la ronda. "Seguro que probaremos muchas", destacaron, al mismo tiempo que daban cuenta de la elaboración "La favorita de Motorín", en el local "Lo de Motorín. "Están muy buenas, dan ganas de degustarlas todas, veremos lo que nos da tiempo", subrayaron.

Las jornadas gastronómicas de la tortilla de Siero ya están en marcha en los 24 locales que se suman a esta iniciativa entre los de Pola de Siero, El Berrón y Lugones. Se está registrando una notable afluencia, con muchos visitantes queriendo saborear las distintas preparaciones, y también con gran satisfacción entre los hosteleros participantes.

"Tienen un gran tirón este tipo de jornadas. Es que a media tarde del viernes ya nos preguntaban por las tortillas, empezamos a servirlas mucho antes de tiempo", comenta Nerea Vázquez, del local "Lo de Motorín", que presenta un pincho con una rellena de cecina y queso de cabra, que tiene además un significado especial. "Era la tortilla reparadora, que le gustaba a mi abuela, para cuando se estaba algo pachuchín, era la que pedía que preparásemos para cargar pilas", explicó.

En el Corral de Gayo los números del primer día fueron espectaculares, cuenta desde este negocio Michele Ribeiro, mientras sirve las tapas de su tortilla "La intensa" a Pablo Fonseca y Mariana Sánchez. "Preparamos 18, salieron unas 180 raciones aproximadamente (unas 10 por tortilla)", valora.

"E incluso en una mesa la pidieron la tortilla entera para compartir, no nos dejaron ni partirla", añade, antes de apuntar que su elaboración, que lleva cecina con queso de nata, como si fuese una bechamel, ha causado buena impresión entre los clientes: "El sábado ha sido algo menos intenso, pero esperamos un domingo fuerte con el buen tiempo".

Hasta reinvenciones con forma de gofre

Hay todo tipo de sabores y propuestas. Desde las que introducen carne mechada, con una base en forma de gofre, reiventado la tortilla, como sucede en El Biloba, donde saborean la "Smoke gofrada" José Luis Suárez y Eva García. "Todo lo que sea una excusa para salir nos conquista", bromean, mientras dan su visto bueno a esta creación. "Habrá que probar unas cuantas más durante el fin de semana", enfatizan.

Esta edición, con récord de participantes, ha ayudado a dinamizar el sector hostelero, que aprecia que cada vez más clientes se animan a disfrutar de esta cita y de otras como las de las croquetas, pinchos o tortos, en función de las jornadas gastronómicas que se celebran.

Con satisfacción, Marta Simal, despacha varias raciones de la "Tortilla Trufada" en el Mesón Siero. O Jesús Florido en La Teya, con su propuesta "Bombón", con sabores de marisco, con una salsa especial, gamba y un caviar en la zona superior. "Están funcionando muy bien, gustan mucho a la gente", sostiene.

Todos los ingredientes encajan en las tortillas de Siero, donde picadillo, aguacate, xarda, carrilleras de buey o matachana conjugan a la perfección entre las propuestas de los establecimientos hosteleros.

El precio del pincho de tortilla es de tres euros, y además los los clientes podrán participar como jurado popular. Quienes lo hagan entrarán en un sorteo de lotes de productos asturianos. Se podrán degustar en 24 establecimientos hasta este domingo a mediodía.

Las propuestas presentadas son las siguientes: