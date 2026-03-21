Sara Orille, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Fresneda: "La urbanización ha recuperado el espíritu de comunidad"

Sara Orille es la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Fresneda desde hace apenas unos meses, tomando el relevo del anterior equipo directivo como un ejercicio de responsabilidad, "para que siga habiendo una representación y se puedan organizar cosas como hasta ahora".

¿Cómo nació la asociación de vecinos?

Como algo natural fruto de las iniciativas que un grupo de vecinos iba llevando a cabo. Una cabalgata de Reyes improvisada, para que los niños de La Fresneda pudieran disfrutar. Una verbena de dos días en mayo por las fiestas que posteriormente cambiaron a junio, porque en mayo hacía mucho frío. La idea de formar un partido político para intentar tener algo de peso en Siero. Poco a poco, se fueron organizando y consiguiendo socios, apoyos y participación.

¿Con qué objetivos?

Con los mismos que seguimos teniendo: el mimo, desarrollar actividades que den vida a La Fresneda...Que la gente pueda hacer vida aquí, ya sea ir al centro cultural a ver una obra de teatro o juntarse en la plaza para un vermú.

¿Qué necesidades había en aquellos momentos?

Al principio estaba todo por hacer, desde organizarse como asociación a crear la plataforma vecinal. Gracias a un grupo de vecinos que desinteresadamente se involucraron en trabajar para todos podemos disfrutar hoy de organizar todas las actividades que la asociación va llevando a cabo. Ha cambiado de junta directiva a lo largo del tiempo, pero los primeros fueron los que sembraron las semillas para que hoy podamos seguir funcionando como colectivo

¿Quiénes la componen?

Desde septiembre de 2025, la asociación tiene una nueva junta directiva compuesta por dos grupos de amigos. El año pasado, en las fiestas del Corpus, en junio, la anterior directiva comunicó su intención de dejarlo, ya llevaban varios años y pensaban que era el momento del cambio. En nuestros grupos de amigos tenemos hijos pequeños de entre 4 y 15 años y ellos han sido la motivación para asumir la directiva. Queremos organizar actividades para dinamizar la urbanización, de todo tipo no sólo festivas, pruebas deportivas, gastronómicas, talleres para públicos de todas las edades. Las caras visibles de la asociación somos Alfonso Iglesias como vicepresidente, Antonio Fueyo como tesorero; Marcos Prendes como secretario; Lydia Elguezabal, Víctor Ruera y Gerardo Arias como vocales, y yo como presidenta. Sin embargo, contamos con el apoyo y colaboración de nuestros grupos de amigos para aportar ideas y organizar cualquier evento, ya sea montando una cuenta atrás para el encendido navideño o ser juez en un concurso de frixuelos.

¿Cuál ha sido su principal logro en estos años?

Creo que se ha vuelto a recuperar el espíritu de comunidad que llevaba un tiempo olvidado y la prueba de ello es la gran afluencia de vecinos que conseguimos con cada actividad que organizamos. La anterior junta directiva, liderada por Luis Rodríguez, ya consiguió esto y nuestro objetivo es mantenerlo e incrementarlo. Nuestra primera actividad fue en octubre, un amagüestu, que llevaba años sin organizarse y pensamos que sería una buena carta de presentación. Vino un asador de castañas y al Club Sierense Amigos de la Manzana, que mayaron en directo y explicaron a los niños todo el proceso de la sidra dulce que luego degustamos. Fue un éxito y nos dio a conocer a los vecinos. Esto, al final, es muy gratificante, pero no nos vamos a engañar, organizar cualquier evento implica recibir muchas críticas y pocos apoyos. Nosotros estamos aquí porque hemos apostado para que La Fresneda no pierda la asociación, pero sin participación vecinal es imposible. Nos gustaría que los vecinos nos comentarán sus intereses, por ejemplo, talleres para mayores y para niños. En Navidad llevamos a cabo un taller de coronas decorativas impartido por una vecina que estuvo genial, y otro de adornos navideños para niños que fue muy divertido pero una locura. Va a comenzar un grupo de teatro para mayores también liderado por una vecina que esperamos sea un éxito y podamos disfrutar pronto de alguna obra. Si algún vecino quiere hacer algo en esta línea estaríamos encantados de promoverlo y colaborar.

¿A qué retos se enfrentan de cara al futuro?

Este será nuestro primer año al frente de la directiva, tenemos muchos proyectos encima de la mesa y muchas ideas por desarrollar. Nuestro principal reto es mantener la participación vecinal, que la asociación sea un punto de encuentro donde proponer y participar. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que para organizar cualquier actividad se necesita presupuesto y ese es un reto muy importante. La asociación cuenta con las cuotas de los socios, y uno de nuestros principales objetivos es captar más afiliados. El Ayuntamiento de Siero nos hace una aportación anual y para el resto buscamos colaboración de empresas y establecimientos de la zona. Siempre tratamos de contar con los vecinos cuando tenemos que contratar servicios. El evento más destacado del año son las fiestas del Corpus. Estamos trabajando en ellas y les vamos a dar un giro que esperamos que sea bienvenido, vendrán con muchas sorpresas. De momento, mientras tanto, estamos trabajando en una prueba de mountain bike, queremos organizar una marcha benéfica, se han venido desarrollando actividades de este tipo y no queremos perderlas, al igual que un día del socio con una comida en el parque.

En La Fresneda la comunidad internacional es hoy en día importante. ¿De qué modo influye en su labor?

La labor que realiza la Asociación no cambia por el origen de los vecinos, tratamos de dinamizar y favorecer la comunidad para todos. Tenemos la suerte de que Asturias cuenta con una cultura muy rica y muchas festividades que ofrecen una gran oportunidad para promover la participación y el encuentro. Y estamos abiertos a nuevas ideas e incorporar festividades extranjeras, que puedan adaptarse a los vecinos de la Fresneda. La fiesta de Halloween, Papá Noel, el Mercado de Navidad, que estrenamos estas pasadas navidades, son un claro ejemplo de ello.

¿Cómo se imagina La Fresneda en unos años?

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La Fresneda está creciendo mucho y, sin embargo, los servicios de los que disfrutamos no lo hacen al mismo ritmo; es más, diría que están estancados. Si seguimos así, corremos el riesgo de que La Fresneda pierda su identidad. Contamos con la ayuda de la Plataforma Vecinal que impulsa proyectos para que esto no ocurra, pero sigue existiendo un desequilibrio en tiempos y cada vez es más acusado. Nos gustaría imaginarnos La Fresneda como una comunidad de vecinos que disfruta y respeta el entorno. Que das un paseo y saludas a todo con quien te cruzas. Yo conozco La Fresneda casi desde sus inicios, unos amigos se vinieron a vivir y sus hijos crecieron aquí. Recuerdo la época en la que, ya adolescentes, les preguntaban si preferirían vivir en Oviedo, donde podrían tenerlo todo más a mano, instituto, universidad, zona de ocio...y la respuesta siempre fue un claro no. Es más, esos mismos hijos ya adultos, después de vivir fuera, quieren volver a La Fresneda para formar una familia, manifestando que es un lugar ideal para que los niños crezcan. Pues esto es lo que queremos, que La Fresneda siga manteniendo y mejorando la calidad de vida actual.