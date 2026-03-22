La Gala del Deporte de Siero premiará a 88 deportistas individuales y 43 clubes el próximo 25 de marzo
El Teatro Auditorio de la Pola acoge la cita a las 19.00 horas
La Gala del Deporte de Siero reconocerá este año a 88 deportistas individuales y 43 clubes que representan 29 modalidades distintas. El dato lo avanzó este domingo el edil de Deportes Chus Abad, unos días antes de este gran evento organizado por el Patronato Deportivo Municipal (PDM) y que se celebra el próximo 25 de marzo, a las 19.00 horas, en el Teatro Auditorio poleso.
Cada año, el Patronato se pone en contacto con las federaciones deportivas asturianas para solicitarle que envíen los méritos de los deportistas para reconocerles los que hayan conseguido durante el ejercicio anterior. Para ser premiado hay unos requisitos mínimos: bien contar con una medalla de oro en los Campeonatos de Asturias, bien haber terminado entre los tres primeros en los campeonatos a nivel nacional o bien haber estado entre los cinco primeros en campeonatos internacionales.
Una vez realizado el estudio de todas las propuestas y comprobados los méritos deportivos, así como que los deportistas estaban empadronados en el municipio, se elabordo un listado con los que cumplen, llegando a estos 88 individuales.
"Las edades de los galardonados van desde las categorías de mini e infantil hasta veteranos, poniendo así de manifiesto que en Siero el deporte lo practican desde los más pequeños hasta las categorías de veteranos", destacaron desde el Ayuntamiento de Siero.
Hay un total de 29 disciplinas distintas entre las que practican los galardonados, si bien destacan por número los premiados en atletismo, piragüismo, sambo o judo, entre otros.
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