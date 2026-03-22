La plataforma contra la privatización del servicio de agua en Siero reúne 10.400 firmas para reclamar una consulta popular: “Vamos a luchar con todo lo que sea necesario”

Los integrantes de la plataforma “Siero por el Agua" anunciaron este domingo que han reunido más de 10.400 firmas contra el plan municipal de privatizar la gestión del servicio del agua. Lo anunciaron durante una concentración con más de 300 personas en la plaza del Ayuntamiento, en la Pola. Según explicaron desde el colectivo que se opone a la decisión del gobierno municipal de adjudicar a una empresa la concesión, los apoyos recabados con las rúbricas de ciudadanos les ha permitido superar el objetivo de las 6.100 necesarias para solicitar que desde el Ayuntamiento se convoque una consulta popular en la que pregunte a los vecinos si son o no partidarios de la externalización.

“Ahora pedimos al PSOE que no lo bloquee, que no busque ninguna excusa para no llevar a cabo la consulta popular. Aseguramos a todas las personas que nos habéis dado el apoyo, que vamos a luchar todo lo que sea necesario para que esta consulta se realice”, destacó Natalia García, de la plataforma, que fue la encargada de dirigirse a los vecinos que participaron en la protesta, en la que estuvieron presentes representantes políticos del Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida.

Subida del recibo

La pequeña Julia Cosío acudió junto a María Elena Cosío y Mari Luz Fernández, con unas pancartas en las que se podía leer “Menos pitufos, más agua pública” o “Si no sabes gestionar lo público, dimite“. Asistieron a esta manifestación vecinal, ya que consideran que la medida “servirá para subirnos mucho el recibo del durante años, no lo podemos consentir”.

“El agua es vida, no mercancía" fue otro de los lemas que se pudieron leer entre los carteles de los manifestantes. “El agua es un bien para todos, para el futuro, tenemos que cuidarlo y mantenerlo. Los impuestos están para cuidar lo público, no para negocios”, señaló Arantxa García, para la que “privatizar es precarizar”.

Concentración contra la privatización del agua en Pola de Siero / P. A.

En la concentración estuvo Juan Luis Berros, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, que destacó, sobre el número de firmas, que “es un mensaje claro y rotundo al equipo de gobierno y a Vox por apoyar la privatización de la gestión del agua”. Añadió que “los millones de euros de remanentes municipales podrían abordar ya la inversión en materia de agua, lo que ya no justificaría que esa concesión se hace para que una empresa invierta 25 millones para la reparación e infraestructura, cuando ya tenemos ese dinero”.

El plan del gobierno municipal al que se refiere Berros prevé licitar y adjudicar a una empresa la gestión del servicio de agua por un periodo de hasta 30 años. La concesionaria deberá además abordar inversiones de ampliación o construcción de infraestructura de abastecimiento por valor de 25 millones de euros, las más urgentes en los cuatro primeros años. Mientras, el Ayuntamiento destinará sus fondos propios a costear las necesidades de saneamiento aún pendientes, de más de 40 millones de euros, según el cálculo municipal.

"Nocturnidad y alevosía"

En la concentración, la edil de Podemos, Silvia Tárano, transmitió “su orgullo” por la movilización vecinal en la recogida de firmas contra “una decisión tomada con nocturnidad y alevosía el 23 de diciembre”, y en esa línea reclamó al equipo de gobierno local que "escuche a la ciudadanía y convoque la consulta popular que marca el reglamento”. Mientras, Alicia Álvarez, coordinadora local de Izquierda Unida, apuntó que “seguimos pensando que no hay criterios técnicos suficientes en el informe que avalen la privatización, y seguiremos por el contencioso administrativo para poner todos los medios para que no se lleve a cabo”. IU anunció ya hace semanas que recurrirá judicialmente la decisión municipal.

Los integrantes de la plataforma, en su comunicado, también insistieron en denunciar “que el agua pase a ser una mercancía y quede en manos de una empresa que tendrá un monopolio durante un mínimo de 30 años” y consideraron que la situación actual “es premeditada, de presupuestos que destrozaron la red de agua y priorizaron otras cosas”.

El gobierno municipal, cuando anunció el plan de externalización, valoró esta iniciativa como “la mejor opción y más eficiente", debido a que las deficiencias existentes en el sistema del agua son “inasumibles”. “Tenemos unas inversiones necesarias en materia de infraestructuras de agua de 25 millones de euros y en saneamiento de 40 millones de euros. Mínimo son 65 millones de euros, y evidentemente desde el presupuesto municipal es imposible acometerlo todo en un corto plazo”, enfatizó Ángel García, “Cepi”, en el Pleno de diciembre, cuando se aprobó esta iniciativa, con el apoyo del grupo Vox.