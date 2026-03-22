Pola de Siero tiene suelo para 2.000 pisos en los ámbitos pendientes de desarrollo en las zonas sur y este de la capital

El crecimiento urbanístico de Pola de Siero mira con claridad hacia el sur y el este, donde se concentran las grandes reservas de suelo llamadas a definir el futuro de la capital sierense. En los denominados ámbitos 3 y 4, amplias bolsas de terreno aún sin desarrollar situadas en el entorno del nuevo polideportivo y en la franja que se extiende desde el antiguo complejo deportivo hacia el mercado de ganados, existe capacidad para levantar en los próximos años en torno a 2.000 viviendas en altura, según datos municipales.

El ámbito 3 abarca los prados próximos al nuevo polideportivo, jalonando el acceso a la capital sierense por la antigua Nacional 634 desde Marcenao, en la margen derecha, mientras que el ámbito 4 se sitúa tras el asilo y prolonga el crecimiento urbano desde el polideportivo viejo hacia la parte trasera del mercado de ganados. Ambos espacios representan la principal oportunidad de expansión de la Pola, con suelo en abundancia para absorber una parte de la demanda residencial futura. En estos ámbitos la tipología de vivienda prevista es la de pisos en altura, al igual que las últimas promociones en marcha en la villa.

La actividad constructiva, de hecho, ya se ha reactivado en la zona este, en las calles Florencio Rodríguez y Ángel Émbil, donde ya se están dando los primeros pasos para nuevas promociones que sumarán cerca de 200 pisos. En esta última vía, una constructora ha iniciado los trabajos previos para un edificio de 14 viviendas, con un plazo de ejecución estimado de 18 meses.

A escasa distancia, en Florencio Rodríguez, se prevé el desarrollo de una de las actuaciones más relevantes a corto plazo, con un total de 156 pisos distribuidos en dos fases. La primera, ya con licencia y con movimientos de tierras, incluirá 52 viviendas y un aparcamiento subterráneo de tres plantas con 110 plazas, mientras que la segunda sumará otros 104 inmuebles, cerca de 200 plazas de estacionamiento y locales comerciales al otro lado de la parcela. Ambas promociones estarán conectadas por la futura calle Les Comadres, cuya urbanización permitirá mejorar las conexiones y dar respuesta a una demanda vecinal histórica, dando salida a una zona que hasta ahora se había quedado aislada.

En paralelo, también se contemplan iniciativas vinculadas a la vivienda protegida. En el mismo entorno se habilitarán parcelas destinadas a este fin, con la previsión de que los futuros desarrollos se adjudiquen mediante licitación pública, obligando a fijar precios limitados. Así, ya hay previsión de un bloque de una treintena de viviendas de protección previsto en un solar entre las calles Juan Hevia yJerusalén.

Solar con obras para desarrollo de viviendas en la zona de Florencio Rodríguez. / Luján Palacios

El impulso a este tipo de vivienda se verá reforzado también por la política municipal de suelo para los próximos años. El Ayuntamiento de Siero destinará 1.350.000 euros, procedentes de remanentes, a la adquisición de parcelas con destino a vivienda pública. Según explica el alcalde, Ángel García, la intención es que el propio Consistorio gestione estos suelos para agilizar los procesos de desarrollo, evitando su cesión a otras administraciones.

Una vez incorporados al patrimonio municipal, estos terrenos podrán salir a concurso público con condiciones específicas que garanticen su uso para vivienda de precio tasado. En Asturias, el precio máximo de este tipo de inmuebles se sitúa actualmente en 2.124 euros por metro cuadrado.

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No en vano, la de la vivienda es una problemática al alza en todo el concejo de Siero, con un crecimiento poblacional constante motivado por una pujante actividad industrial. La apertura de Amazon y las perspectivas para Costco, con una ampliación futura de Parque Principado también sobre la mesa, han hecho que sean muchos los que buscan vivienda en el concejo. Las inmobiliarias advierten regularmente de que apenas queda nada libre, y cuando lo hay, desaparece en pocos minutos. De ahí que el Ayuntamiento confíe en los desarrollos futuros de los ámbitos pendientes para que el concejo, y en concreto su capital, puedan seguir acogiendo a nuevos vecinos.