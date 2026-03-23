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Apagón en varios edificios municipales de Siero el próximo sábado: estos son los espacios que se suman a la iniciativa de la "Hora del planeta"

El municipio se suma por noveno año consecutivo a esta iniciativa que se desarrollará de forma simultánea en 190 países del mundo

Los concejales Sonia Lago y Javier Rodríguez, este lunes, durante la presentación de la iniciativa a la que se suma Siero.

Los concejales Sonia Lago y Javier Rodríguez, este lunes, durante la presentación de la iniciativa a la que se suma Siero. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero se suma un año más, y van nueve consecutivos, a la "Hora del Planeta", iniciativa promovida por la organización no gubernamental World Wildlife Fund for Nature (WWF) para concienciar sobre la conservación del planeta y que se desarrollará este próximo sábado, 28 de marzo, en horario de 20.30 a 21.30. La propuesta invita a apagar luces y aparatos eléctricos para visibilizar la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La actuación para unirse a este movimiento global consistirá en apagar las luces de la Casa Consistorial, el Palacio del Marqués de Santa Cruz, el edificio municipal de Urbanismo, el Paraguas de Ildefonso Sánchez del Río, la Plaza Cubierta, el Complejo Cultural y el Polideportivo Nuevo, en Pola de Siero. En Lugones, se hará lo mismo el Centro Polivalente Integrado.

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Además, se anima a todos los vecinos y vecinas del municipio a sumarse a la iniciativa a través de www.horadelplaneta.es. Este movimiento cumple veinte años y se espera que en todo el mundo, de manera simultánea, se unan a la acción de los apagados millones de personas en más de 190 países.

"Durante estas dos décadas, los ayuntamientos han sido protagonistas de este movimiento global y han demostrado que el liderazgo público es clave para acelerar la acción climática. En el actual escenario, marcado por olas de calor más intensas, sequías prolongadas, lluvias torrenciales y fenómenos extremos cada vez más frecuentes, los gobiernos locales están en primera línea", destacan desde World Wildlife Fund for Nature (WWF).

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La organización incide en la importancia del papel que juegan los municipios en esta iniciativa, que "son quienes gestionan el territorio, los servicios y la planificación urbana, quienes pueden convertir los compromisos climáticos en decisiones concretas y visibles”.

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