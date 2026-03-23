La construcción de vivienda, imparable en La Fresneda: así son las zonas de expansión de la gran urbanización de Siero, llena de grúas
El área del Camino de La Requesada o del de la Pica, entre los ámbitos en desarrollo
T. F.
La construcción de vivienda en La Fresneda sigue imparable, con varias promociones recién terminadas o en obras en las zonas de expansión actual de la gran urbanización sierense, entre las que se encuentran el ámbito del Camino de La Requesada o del Camino de la Pica, por citar solo dos ejemplos, ya que hay otros puntos en desarrollo.
Y es que este núcleo de población se sigue ensanchando, tanto en el área de la Avenida Principal, donde hay varios edificios en altura recientes, como en los anillos que rodean la urbanización o en lugares como los próximos al parque de ocio juvenil que se hizo en 2023, donde la tipología sigue siendo la de unifamiliares y adosados.
El paisaje de la urbanización está plagado de grúas y de viviendas en obras que dan fe del tirón que sigue teniendo este núcleo de población que ya supera los 5.000 vecinos y en el que se prevé que llegue a haber 6.000 en unos años.
- Iván Martínez, el soldador de Lugones que sufre una enfermedad muy rara: 'No tengo un pecho, llevo toda la vida viviendo con dolor
- El Ayuntamiento de Siero alumbrará los accesos a una urbanización de Meres: “Era una petición vecinal de hace mucho tiempo”
- Siero tiene ya listos para adjudicar dos millones de euros en obras con cargo al remanente municipal que acaba de aprobar
- Las calles peatonales de Lugones tendrán cámaras de vigilancia para controlar el acceso de vehículos
- Luisina la peluquera, Berronesa de 2026: 'Estoy muy agradecida, yo no hice nada especial
- Pola de Siero tiene suelo para 2.000 pisos en los ámbitos pendientes de desarrollo en las zonas sur y este de la capital
- Un desguace a subasta: adiós al actual depósito municipal de Siero, que acumula coches desvalijados, venderá la mayoría y pasará a ocupar una nave cerrada
- Ángel García, alcalde de Siero: 'La Fresneda va a seguir creciendo; si el suelo previsto se desarrolla, llegará a los 6.000 vecinos