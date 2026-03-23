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La construcción de vivienda, imparable en La Fresneda: así son las zonas de expansión de la gran urbanización de Siero, llena de grúas

El área del Camino de La Requesada o del de la Pica, entre los ámbitos en desarrollo

En imágenes: así sigue creciendo La Fresneda

En imágenes: así sigue creciendo La Fresneda

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En imágenes: así sigue creciendo La Fresneda / T. F.

T. F.

La Fresneda (Siero)

La construcción de vivienda en La Fresneda sigue imparable, con varias promociones recién terminadas o en obras en las zonas de expansión actual de la gran urbanización sierense, entre las que se encuentran el ámbito del Camino de La Requesada o del Camino de la Pica, por citar solo dos ejemplos, ya que hay otros puntos en desarrollo.

Y es que este núcleo de población se sigue ensanchando, tanto en el área de la Avenida Principal, donde hay varios edificios en altura recientes, como en los anillos que rodean la urbanización o en lugares como los próximos al parque de ocio juvenil que se hizo en 2023, donde la tipología sigue siendo la de unifamiliares y adosados.

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El paisaje de la urbanización está plagado de grúas y de viviendas en obras que dan fe del tirón que sigue teniendo este núcleo de población que ya supera los 5.000 vecinos y en el que se prevé que llegue a haber 6.000 en unos años.

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