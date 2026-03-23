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La juventud también se anima en la marcha a Peña Careses de Picu Fariu: "Subir a una cumbre en grupo es una pasada"

Cerca de 70 socios participan en tradicional caminata desde Pola de Siero, que culminó con una comida de hermandad

Los integrantes del Picu Fariu, tras hacer cumbre en la Peña Careses este domingo.

Los integrantes del Picu Fariu, tras hacer cumbre en la Peña Careses este domingo. / Grupo de Montaña Picu Fariu

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Saray Vegas, de once años, y Amuesa Piniella, de doce, son las benjaminas de la expedición. La primera debuta y la segunda repite. Madrugan en la mañana del domingo para formar parte de un grupo, de unas 70 personas, que recorre en dos horas y media aproximadamente la ruta entre Pola de Siero y la Peña Careses. Rompen con ese estigma de que el montañismo no engancha a los jóvenes. Y quieren servir de ejemplo. “Es una oportunidad para escapar de la vida urbana, y disfrutar de la naturaleza y el silencio”, resalta Piniella. “Ves animales, plantas, un ambiente guapo, y acabamos allí con una comida con todos, que la disfrutamos”, añade Vegas. Ambas animan a otros chavales de su edad y a veinteañeros y treintañeros a unirse a un grupo de montaña. “Es una experiencia muy buena”, sostienen.

Amuesa Piniella y Saray Vegas

Amuesa Piniella y Saray Vegas / P. A.

El Grupo Picu Fariu cerró su semana de montaña con la tradicional marcha a Careses, que en su día nació con tintes reivindicativos, para proteger la cara sierense de esta peña. Atrás quedaron aquellos años de pancartas, para disfrutar ahora de una “especie de jornada de puertas abiertas”, de un día de confraternización, con espicha final allí en la montaña. “Subir con el grupo a la cumbre es una pasada, yendo en compañía es asequible”, enfatiza María José Canal, presidenta de la agrupación.

La escuela de un grupo de montaña

La jornada sirve además para poner en valor la importancia de la educación en la montaña. “El grupo goza de buena salud, pero a la juventud no llegamos tanto como nos gustaría. El problema es que mucha gente va al monte por su cuenta. Pero un grupo de montaña es una escuela, aprendes muchas cosas por tu cuenta, que si nadie te lo inculca de pequeño, es un poco peligroso, porque muchos hacen cosas temerarias”, enfatiza Javier Rodríguez, directivo de la entidad.

Foto de familia del Grupo de Montaña Picu Fariu, a la salida de la ruta, en Pola de Siero.

Foto de familia del Grupo de Montaña Picu Fariu, a la salida de la ruta, en Pola de Siero. / P. A.

En la actualidad el Picu Fariu cuenta con 241 socios. La entidad alcanza ya su 49.ª aniversario, por lo que empiezan a planear, “con alguna sorpresa y cosa especial”, lo que será su medio siglo de vida. Pero no dejan de pensar en disfrutar ahora, que empieza a llegar el buen tiempo, de un año muy intenso. “Cada quince días hacemos una salida, salvo el mes de agosto, y pueden participar sobre medio centenar de personas en cada una”, destaca Rodríguez.

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La marcha a Careses de este domingo vino acompañada de una jornada soleada y calurosa, ideal para disfrutar de la naturaleza, y con una sensible ausencia. Alfonso García, de 91 años, que nunca se la pierde, este año no fue caminando junto al resto de integrantes del grupo, por unas molestias, pero no faltó a la jornada especial, a darles calor a la salida, y les recibió en la llegada, en la fiesta del campo base, a donde le acercaron en coche.

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