Lugones afianza su Semana Santa con nuevos cofrades: "Si no hay gente que haga esto, la tradición desaparece"

La Semana Santa tiene muchos rostros en Lugones. Detrás de los pasos que recorren las calles y de cada instante de recogimiento, hay meses de preparación y, sobre todo, personas. En la Cofradía del Cristo de la Piedad y Nuestra Señora de la Soledad conviven quienes llevan más de una década sosteniendo la tradición con otros que acaban de dar el paso para integrarse en ella, haciendo que de nuevo estos días tengan un sabor especial en la localidad sierense.

Entre los rostros más veteranos pese a su juventud figura María José Félix, que comenzó con apenas 18 años y que una década después sigue formando parte activa de la Cofradía. Su vínculo no nació de una motivación estrictamente religiosa, sino de una atracción temprana por el ambiente de las procesiones: “Desde pequeña me gusta mucho la Semana Santa. Siempre iba con mis padres a verlas y quise apuntarme a una cofradía”, explica. Y desde dentro, asegura, la experiencia gana en intensidad: “Es más bonito aún. Siempre quise pertenecer y lo vivo con mucha ilusión”.

Luján Palacios

Esa continuidad se apoya también en figuras clave como Raúl Milán, capataz de la Cofradía desde prácticamente los inicios. Su papel es fundamental en el desarrollo de cada procesión: él dirige los pasos, marca los tiempos y coordina a los portadores. “Soy el que da las órdenes de salida, cuándo subir, cuándo mecer… Todo se guía por la campana”, detalla. Su implicación comenzó casi por casualidad, tras la comunión de su hija, pero pronto se convirtió en compromiso estable. Para él, la clave está en la implicación colectiva: “Si no hay gente que, de manera voluntaria, haga estas cosas, las tradiciones desaparecen”, asevera. Además, “no es tanto esfuerzo, se ensaya desde enero y hasta la Semana Santa, un día a la semana”, matiza, mientras indica a las mujeres que portarán a la Soledad los giros y paradas que deberán hacer el próximo Viernes Santo.

El esfuerzo, reconoce Milán, se ve recompensado cuando llega el momento de procesionar, porque “la gente lo agradece mucho. Cuando no se puede salir, como cuando llueve, se pasa mal después de tanto ensayo”.

Un centenar largo de miembros

Actualmente, la cofradía cuenta con alrededor de 140 miembros adultos activos, además de varios menores (en torno a una quincena), aunque el número total de inscritos supera los 180, debido a la rotación de participantes a lo largo de los años. En las procesiones, la participación directa se concreta en 12 mujeres portadoras con la Virgen de la Soledad y 16 hombres para llevar al Cristo Yacente, a los que se suman damas de mantilla y otros cofrades que acompañan el recorrido.

Junto a estos perfiles ya veteranos, la cofradía sigue sumando nuevos integrantes que encuentran en ella un espacio de crecimiento personal. Es el caso de María González Álvarez, que lleva unos seis años participando y que en esta ocasión, además de ser dama de mantilla, portará uno de los pasos. Su motivación es clara: “Para mí se trata de crecimiento espiritual y sentido de pertenencia. Compartes valores y eso te llena”. Reconoce que no siempre es fácil dar el paso, porque “mucha gente te dice que si no tienes otras cosas que hacer, pero te da una satisfacción personal muy grande”. Y al final, lo que cuenta es “lo mucho que significa compartir valores y creencias”.

Un momento de los ensayos en la iglesia parroquial de Lugones, previos a las procesiones de Viernes Santo / Luján Palacios

El relevo generacional es uno de los retos. Aunque cada vez hay más jóvenes implicados, todavía existe cierta resistencia. “Sí que cuesta, pero yo creo que últimamente se está animando más gente joven”, apunta González, que defiende la necesidad de abrir paso a nuevas incorporaciones: “Es importante que entre gente joven, porque si no, todo se termina”.

Entre los recién llegados se encuentra Javier Cuesta, que este año recibirá la medalla y el hábito de la Cofradía junto a otros cinco nuevos integrantes (tres hombres y tres mujeres). Llegado a Lugones hace tres años, su acercamiento fue progresivo, hasta decidir implicarse de lleno. “Quería recuperar ese espíritu y el contacto con la parroquia. La Semana Santa es especial”, señala. Su experiencia previa en su localidad de origen, Cangas de Onís, le permitió valorar aún más el papel de estas asociaciones en el ámbito local.

Labor cultural y social

Para él, la dimensión de la cofradía trasciende lo individual y adquiere un sentido comunitario y social. “Es importante que las cofradías salgan a la calle. Hacen una labor cultural y social, y también de testimonio”, afirma.

Cuesta pone además el acento en una realidad que percibe especialmente entre los más jóvenes: la dificultad para expresar abiertamente la fe. “A la gente le cuesta decir que es católica, como si se dijera con la boca pequeña”, reflexiona. Frente a ello, reivindica la naturalidad y el compromiso. “Hay que perder la vergüenza, hacer comunidad y participar. Al final, esto no deja de ser compartir algo que para muchos es importante, y hacerlo visible también forma parte de ello”, subraya.

Paso a paso, en Lugones han ido construyendo una Semana Santa que trasciende lo local y atrae a cada vez más personas durante los días clave de las celebraciones religiosas, a la vuelta de la esquina. El pregón tendrá lugar el sábado 28 (19.00 horas) a cargo de la escritora María Teresa Álvarez, y acto seguido se bendecirán los hábitos y se entregarán las medallas a los seis nuevos cofrades.

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El 29 de marzo, día de Ramos, tendrá lugar la misa de niños, la bendición de ramos y la procesión de la Borriquilla. El martes 31 se celebrará una misa por cofrades y difuntos y el Jueves Santo tendrá lugar la misa de la Cena del Señor, la Hora Santa y la vela del Santísimo. El Viernes Santo incluirá viacrucis, oficios de la Pasión y las procesiones del Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad a las 18.00 y las 21.00 horas, respectivamente. El sábado se rezará el Rosario de la Aurora y la Vigilia Pascual, y el domingo 5 se cerrará con la misa mayor de Pascua de Resurrección a mediodía.