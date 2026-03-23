"Panadero del Deporte" y "Paseos Saludables" regresan con nueva edición en Siero: “Son actividades muy demandadas”
El contrato para llevar a cabo ambas iniciativas está en licitación y una vez que se adjudique se abrirá el plazo de inscripción
Habrá segunda edición de "Panadero del Deporte" y también de "Paseos Saludables" en Siero. Así lo avanzó este lunes la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, que destacó el éxito de estas dos propuestas municipales y que por ello vuelven a ponerse en marcha.
Las actividades están enmarcadas dentro del programa “Siero Acompaña” para combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años, y "tienen como objetivo acercar la práctica deportiva a las zonas rurales, para, por un lado, promover hábitos saludables y, al mismo tiempo, promover espacios de encuentro que favorezcan la socialización y el mantenimiento de vínculos sociales entre las personas participantes".
Iniciativas complementarias
Las dos iniciativas se complementan. En el caso de "Panadero del Deporte" se usa una furgoneta simulando a las que utilizan las panaderías, que se desplaza por las zonas rurales, pero en vez de llevar pan va con monitores especializados para ofrecer clases de actividad física. Está previsto que en esta ocasión vaya a Anes, Santa Marina y también a La Fresneda.
Mientras, "Paseos saludables" consiste en pequeñas rutas de baja intensidad, de entre 60 y 90 minutos de duración, aproximadamente, adaptadas a las personas participantes. Se harán con una periodicidad dos al mes.
“Hubo un gran éxito la temporada anterior y es algo muy demandado”, dijo la edil. En lo que respecta a "Panadero del Deporte señaló que, por ejemplo, se repite en Anes "porque fue donde más gente tuvimos, pero eso no quiere decir que no vayamos a llegar a otras parroquias porque con los transportes en taxi intentaremos juntar a todo el mundo que lo necesite”.
El contrato para llevar a cabo ambas actividades, por importe de 15.811 euros, está ahora mismo en licitación. Una vez se adjudique se abrirá el plazo de inscripción, indicó Santianes.
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