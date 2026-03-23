La plataforma del agua de Siero insta al Alcalde a facilitar la consulta popular: “Está en su mano convocarla y escuchar a la gente”

Los promotores de la plataforma “Siero por el Agua" enviaron este lunes un correo electrónico al alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, para transmitirle que habían recopilado 10.400 firmas de vecinos apoyando una consulta popular sobre el plan de privatización del servicio de agua en el concejo. En el mail también le solicitaron que les indicase la forma correcta para llevar a cabo su presentación y registro, con el fin de facilitar la convocatoria. Explican desde el colectivo que “el reglamento de Siero y el autonómico están sin detallar en lo referente a cómo proceder con una consulta popular" en cuanto a plazos y proceso. Señalan además que es el regidor el que “tiene que firmar la resolución” y, por tanto, que está en su mano "convocarla y escuchar a la gente”.

La plataforma ha reunido las firmas en un plazo de dos meses, superando “con creces” las 6.100 que representan el 15 por ciento de la población del censo electoral del concejo, la proporción necesaria para poder solicitar una consulta.

El reglamento municipal de participación ciudadana, en su título sexto, determina que “corresponde al Ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para la celebración de una consulta popular” y también se refiere a ese 15 por ciento de población del censo electoral que se necesita en una petición colectiva de este tipo.

Sin embargo no especifica, una vez logradas esas firmas, el plazo en qué debería convocarse, pero sí se matiza que “en ningún caso las consultas tendrán carácter vinculante”. También se añade que, tras ser celebrada, “el resultado de la consulta deberá ser tratado en sesión plenaria en el plazo de un mes”.

“Daremos un poco de margen, para ver si tenemos una respuesta, y si no ya veremos el plan de actuación”, señala Silvia Vega, integrante de la plataforma “Siero por el agua”. “No existen unos plazos marcados como tal. Es cierto que para llevar a cabo la votación en la consulta habría que pedir permiso desde el Ayuntamiento al Estado para convocarla”, subraya, al mismo tiempo que asume que el proceso y la lucha aún será larga. Lo que sí tiene claro es que las firmas recopiladas “son una cifra muy considerable, y un gobierno democrático, como el de Siero, debería dejar votar a los sierenses”. Además, subraya que aún aumentarán porque hay que sumar las que les trajeron este domingo.

Concentración contra la privatización del agua en Pola de Siero / P. A.

Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Siero también valoraron la recogida de firmas y prácticamente todos coincidieron en señalar que ven complicado que se vaya a llevar a cabo la consulta, por falta de voluntad del alcalde, aunque la consideran necesaria.

Las reacciones de la oposición

“El regidor no quiere solucionar el problema del agua, quiere quitarse un dolor de cabeza, y de la forma más rentable, donde obtenga más beneficios, y eso sucede con la privatización”, apunta Juan Luis Berros, concejal y portavoz del Partido Popular. “El Alcalde bien puede reflexionar y convocar de oficio la consulta. Porque si no lo hace va a quedar como una persona que va en contra de lo que dice el reglamento de participación ciudadana, incluso de los principios que determinan en el PSOE, y también que desprecia la opinión de los vecinos de Siero”, continúa. “Pero es que si fuese a votación y saliese en contra, ¿cómo puede justificar esa decisión entonces?”, añade.

“Llevamos años denunciando que los presupuestos de Siero son privatizadores, por eso nunca los hemos apoyado. Más de un 20% de la población exige ser escuchada en un asunto clave como la gestión del agua”, destaca Silvia Tárano, de Podemos. “Este proceso no debió iniciarse cuando el Ayuntamiento tiene fondos propios para invertir en la red. Ahora toca parar y cumplir el reglamento de participación convocando una consulta popular”, analiza.

En Izquierda Unida, la concejala Teresa Álvarez reclama al gobierno local “escuchar, actuar con transparencia y dar una respuesta seria a una preocupación social que es evidente”. A su juicio, las firmas y la gente concentrada “demuestran que en Siero existe una inquietud real sobre el futuro del agua y sobre las consecuencias que esta decisión puede tener a largo plazo”. Recordó que desde su partido ya han presentado un recurso administrativo y añadió que “estamos valorando también la vía contencioso-administrativa, porque entendemos que este asunto debe abordarse con todas las garantías, con información suficiente y con respeto a la participación ciudadana”.

El recibo subirá más si la gestión es pública, defiende Vox

Desde Vox, Josué Velasco insistió en defender el motivo por el que Vox apoya la privatización: “El recibo del agua va a subir sí o sí, se contrate el personal necesario o se externalize el servicio, se va a pagar más. La diferencia es que si se externaliza el agua se estima que va a subir un 112%, mientras que si se gestiona desde lo público, la subida va ser de un 180% según nuestros cálculos”.

También criticó la recogida de firmas, al considerarla un modo “de engañar desde una visión ideológica a los vecinos”. Subrayó que, una vez se acrediten que son correctas, “debe ser el Pleno (con mayoría absoluta del PSOE) el que las aceptará". "Es decir, solo con que Cepi diga que ya lo ha votado en pleno, podría no incluirlo en el orden del día. Y se acabaría”. No obstante criticó al alcalde de Siero como “único culpable de la privatización del servicio municipal de aguas". "Es el regidor el que ha dejado morir el servicio, lo ha desmantelado, y ahora pretende postularse como salvador del mismo”, concluyó.

Desde la Plafatorma Vecinal de La Fresneda piden “cautela” y aluden al “contexto actual”. “Existe un acuerdo plenario ya adoptado, que ha sido recurrido por Izquierda Unida y respecto del cual se ha anunciado la interposición de recurso contencioso-administrativo. Por tanto, habrá que esperar a lo que resuelvan los tribunales”, valora la concejala Alejandra Cuadriello. “Por eso una consulta popular con este contexto no resulta ni procedente ni operativa”, añade.