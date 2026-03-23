Sextaferia en Reanes: una treintena de vecinos desbrozan las cunetas de fincas privadas con apoyo de maquinaria municipal
"Este tipo de iniciativas son las que hacen pueblo y unión", destaca el edil Alejandro Villa, que avanza que el Ayuntamiento colaborará en otras actuaciones en diversas zonas
Sextaferia en Reanes, en la parroquia de Lieres (Siero). Los vecinos se juntaron este fin de semana para desbrozar cunetas en fincas de propiedad privada y el Ayuntamiento colaboró con ellos cediéndoles maquinaria municipal para la tarea.
Fueron unos 30 vecinos los que se sumaron a la actuación. "Este tipo de iniciativas son las que hacen pueblo y unión y con las que desde el Consistorio y el equipo de gobierno colaboraremos siempre que los medios municipales estén disponibles” , indicó el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, que avanzó que el Ayuntamiento colaborará próximamente con otras sextaferias vecinales en varios puntos del concejo.
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