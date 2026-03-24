Ayuntamiento de Siero y Guardia Civil refuerzan su colaboración para frenar la oleada de robos en la zona rural del concejo

El Ayuntamiento de Siero y la Guardia Civil hacen piña para hacer frente a la oleada de robos registrada en los últimos meses en varias parroquias del concejo, especialmente en el entorno de Argüelles. Taly como se trasladó este martes tras un encuentro entre responsables de ambas instituciones, estas reforzarán aún más su coordinación para atajar la situación que ha vivido fundamentalmente la zona rural del municipio en los últimos meses, cuando también se registraron diversos hurtos en los polígonos industriales, para hacerse con el cable de cobre.

El alcalde, Ángel García, acompañado de la concejala de Movilidad, Patricia Antuña, el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, y la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes, mantuvieron este martes un encuentro con resultados positivos con el capitán de la compañía de Langreo, Juan José Camporro, el cabo primero del puesto de Pola de Siero, Víctor Fernández, y el jefe del puesto de Noreña, Gonzalo Lorenzo, para tratar de la puesta en marcha de un sistema de cámaras de control de tráfico en los accesos al concejo desde la autovía A-64 y desde la AS-17, tal y como ya había avanzado el regidor hace unos días.

Tras la reunión, el Alcalde confirmó que la propuesta municipal fue bien recibida por los mandos de la Benemérita. "Les han parecido bien los puntos en los que se colocarán las cámaras y el sistema que se empleará, que seguro que puede ser de gran utilidad para hacer mejor el trabajo que ellos tienen que realizar en el día a día", señaló García, quien insistió en que la medida responde a una petición trasladada por los propios vecinos.

El regidor también explicó que la decisión de actuar en los accesos responde a un patrón detectado asiduamente por las fuerzas de seguridad. "Normalmente, en este tipo de robos que van por zonas y por épocas, son bandas itinerantes que suelen utilizar las vías de autopista para entrar y salir", indicó, toda vez que se trata de vías rápidas que facilitan tanto el acceso como la huida. De ahí la necesidad de controlar los puntos críticos de acceso a las parroquias más azotadas por la acción de los cacos.

Última generación

El plan municipal contempla la instalación de cámaras de control de tráfico de última generación en cuatro puntos considerados estratégicos: los accesos en San Miguel, Argüelles, la futura rotonda del cruce de El Berrón y la glorieta de Ullaga, en Pola de Siero.

Los dispositivos serán de alta resolución y permitirán identificar matrículas y recoger información relevante sobre los vehículos que accedan o abandonen la zona, lo que facilitará la labor de la Guardia Civil en caso de que se produzcan nuevos robos. El objetivo del Ayuntamiento es que el sistema pueda estar en funcionamiento antes de que finalice el año, una vez que se ponga en marcha el proceso de contratación y se acabe de determinar cuestiones como el suministro eléctrico y la conexión mediante fibra óptica, así como el centro de grabación.

El Alcalde ya matizó días atrás que no se trata de un sistema de vigilancia propiamente dicho, "porque sería una cuestión muy compleja de implantar, pero sí de control de los vehículos que pasen por estos puntos". No obstante, subrayó que las cámaras contarán con resolución suficiente para leer matrículas e incluso ayudar a identificar a los ocupantes si fuera necesario.

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El alcalde también destacó de nuevo este martes que la seguridad ciudadana no es una competencia municipal directa, si bien "estamos en contacto permanente con la Guardia Civil y siguiendo cómo evolucionaba el problema. La seguridad es competencia de ellos, pero desde el Ayuntamiento queremos colaborar en todo lo que esté en nuestra mano", afirmó. Y a ello sumó su agradecimiento "por la labor que desempeñan", desvelando también que se llevan mantenidas varias reuniones en los últimos tiempos para analizar la evolución de esta oleada de robos en viviendas.