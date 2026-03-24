Un concierto especial de la Banda de Música de Siero: regreso tras varios años a Lugones y con la batuta de siete directores (algunos debutantes)

Concierto especial para la emblemática Banda de Música de Siero (ASAM). Lo ofrecerán en Lugones, una localidad en la que hacía varios años que no actuaba la formación, este próximo viernes 27 de marzo, a las 20.00 horas. El Centro Polivalente de esta localidad sierense acogerá la cita bajo el título "Primavera en armonía", que contará con la batuta de siete directores, con edades comprendidas entre los 16 y 40 años, de los que tres son profesionales y cuatro de ellos debutarán en este cometido.

Los siete directores son integrantes de las formaciones musicales de la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM). “Todos ellos tienen en común su ilusión y amor por la música de banda y una tremenda ilusión y entusiasmo. Estoy seguro de que el público va a disfrutar de su talento” , destaca el responsable del área musical de la ASAM, Emilio Huerta Villanueva.

Repertorio sorpresa

En el caso de los "directores promesa", ellos mismos han elegido sus piezas según sus gustos, que engloban desde pasodobles hasta una marcha militar, bandas sonoras y composiciones de la música pop. "El repertorio es variado y atractivo, con melodías que invitan a escuchar con atención, otras tienen un carácter más festivo y la mayoría nos traerán gratos recuerdos”, desgrana Huerta, que prefiere no desvelar los temas para que sean sorpresa.

Por otra parte la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM) continúa con su campaña de captación de socios, amigos y mecenas. Una fórmula que por un euro al mes permite colaborar a la ciudadanía, a empresas e instituciones en la medida de sus posibilidades en la divulgación de la cultura musical en el concejo de Siero y en la Comarca del Nora.