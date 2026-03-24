Una empresa madrileña especializada en proyectos singulares hará la obra del parque de La Reconquista de Pola de Siero

La mesa de contratación para la ejecución del gran parque de La Reconquista, en Pola de Siero, acaba de realizar su propuesta de adjudicación del proyecto a la firma ASCH Infraestructuras y Servicios S.A., compañía que ha presentado la mejor oferta según los criterios establecidos en el pliego de condiciones. Al concurso público para hacerse con la obra se presentaron diez empresas, pero solo 5 fueron admitidas en el proceso y una es la elegida para desarrollar esta ambiciosa actuación, a falta de que el Ayuntamiento de Siero oficialice la decisión adoptada por los funcionarios que analizaron las distintas opciones planteadas.

La empresa seleccionada es una firma con "70 años de experiencia en el sector de la construcción de todo tipo de infraestructuras y edificación singular", con sede en Madrid y delegaciones en 9 países. La firma ha desarrollado proyectos de parques de este tipo en México, cuenta con proyectos de rehabilitación de edificios históricos para Administraciones públicas en Madrid, Sevilla o Tenerife, ha construido el nuevo edificio Interdepartamental en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus universitario madrileño de Somosaguas, además de otros centros educativos, hospitales u obra pública de distinto tipo.

El contrato salió a licitación con un importe de 5.850.049,24 euros, cuenta con cofinanciación europea y el proyecto es uno de los planes más ambiciosos del mandato, pues prevé el desarrollo de una gran zona verde, para el paseo y la práctica deportiva, con áreas de descanso y juegos infantiles, y un aparcamiento soterrado. La intervención afecta al ámbito del antiguo matadero municipal, a la zona oeste de la capital, que pasará así a estar más integrada en la trama urbana de Pola de Siero.

Comenzar antes del verano

La actuación, cuyas obras se prevén empezar antes del verano, se plantea sobre una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados, situada entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo–Santander. El objetivo es "transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano" con zonas arboladas, "conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia". Las zonas de juegos infantiles estarán diferenciadas por edades y el proyecto prevé además "una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro". También "una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr".

El gran parque de la zona oeste de la Pola tendrá asimismo un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa. La actuación incluye también la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, situado bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización.

"Llamada a generar ciudad"

El proyecto supondrá también la renovación o ejecución de todas las redes de servicios necesarias, tales como las de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones o alumbrado público. Asimismo, se incluirá el desarrollo de sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad en el entorno.

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"El diseño del parque se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo–Santander, impulsado por ADIF, teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones", aclaró en su momento el Ayuntamiento de Siero. "Es una actuación que está llamada a generar ciudad, a terminar la parte de Pola que va hacia el oeste, hasta el límite de las vías, que está todo ese espacio pendiente de urbanizar y de concluir una vez que se ha demolido el antiguo matadero. Yo creo que va a ser un proyecto que va a transformar Pola", destacó el alcalde, Ángel García, durante la presentación de la actuación.