La mejor tortilla de Siero se reinventa con un ravioli japonés de papada ibérica (y se despacharon más de 400 raciones durante las jornadas gastronómicas)
El jurado popular le otorgó la mejor puntuación al Malaca Gastrobar, en una edición con récord de participantes y con la cecina como ingrediente más valorado en las elaboraciones
Un ravioli japonés creado con masa de gyoza, relleno con una base tradicional de tortilla (patata, huevo y sal). “Ese ravioli obtenido lo freímos para darle el toque crujiente, y lo terminamos con unas láminas de papada ibérica, yema de huevo curada en soja y cebolla crunchy”, explica Toño Piquero, del Malaca Gastrobar, el local hostelero de Pola de Siero que se ha impuesto en las jornadas gastronómicas de la tortilla de Siero.
Su elaboración, titulada “Ravioli japonés de tortilla de patata, cebolla y papada ibérica”, recibió la mejor valoración de los comensales. En la misma "reinventaron la tortilla", utilizando el relleno para su base, pero ofreciendo una estética de vanguardia, con la combinación de otros sabores, que hizo las delicias del público.
Fueron unos 400 pinchos los que sirvió desde la tarde del viernes y hasta el mediodía del domingo el Malaca Gastrobar, dentro de una edición que contó con récord de participación, con 24 establecimientos de Pola de Siero, Lugones y El Berrón, y que fue muy bien recibida por los sierenses y visitantes durante el fin de semana, que aprovecharon para hacer la ronda y “probar el máximo número de tortillas”.
La segunda mejor puntuación de esta edición del certamen, según los votos del público, fue para el local Lo de Motorín, con “La Favorita de Motorín”. Se trataba de una tortilla con cecina y queso de cabra, en homenaje al abuelo de Nerea Vázquez, la responsable del bar, “que la llamaba la reparadora, y cuando se estaba algo pachuchín, era la que pedía que preparásemos para cargar pilas", explica.
Hasta 72 en un fin de semana
El pódium lo completó un habitual de los concursos gastronómicos, sea de tortos, pinchos, croquetas o tortillas, como es El Corral de Gayo, en este caso con “La intensa”, con cecina con queso de nata, como si fuese una bechamel, y que sobrepasó todas las expectativas. Hasta el punto de que llegaron a elaborar 72 tortillas, es decir, unos 720 pinchos vendidos, ya que salían unos diez de cada una.
La cecina fue, tanto en el segundo como en el tercer mejor clasificado, el elemento principal de la tortilla, por lo que se puede decir que este ingrediente fue el mejor valorado por el jurado popular como acompañante y complemento para este plato tradicional.
La entrega de premios, aún sin fecha, tendrá lugar tras la Semana Santa. No solo para los establecimientos, sino también para los comensales, con los ganadores del sorteo de lotes de productos asturianos.
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