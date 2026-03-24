María Teresa Álvarez, pregonera de la Semana Santa de Lugones: "La parroquia de San Félix es muy activa y ha sabido atraer a los jóvenes"

La escritora y periodista María Teresa Álvarez (Candás, 1945) es la encargada de pregonar este año la Semana Santa de Lugones en un acto solemne el sábado (19.00 horas, en la iglesia de San Félix). Una buena ocasión para recordar que "Jesús de Narazet nos enseñó el camino" y que "la Resurrección que es la noticia más importante para los que creemos en Dios", subraya Álvarez.

-¿Es más necesaria que nunca la espiritualidad?

-La espiritualidad siempre es buena, porque busca sentido a la vida y creo que contribuye a que alcancemos una armonía interior. La espiritualidad puede ser religiosa o no. De todas formas, es positiva. Pienso que en la actualidad existe una tendencia a buscar una espiritualidad alejada de la religión. Es verdad que se puede ser religioso y no espiritual o viceversa. Yo me considero espiritual y religiosa. Puedo asegurar que el recibir la Eucaristía y ser consciente de que Dios está conmigo, me ayuda a ser feliz.

-¿Qué valores destaca de la Semana Santa en este mundo tan convulso?

-Los valores de la Semana Santa son siempre los mismos. Recordamos lo que le sucedió a un hombre maravillo, Jesús de Nazaret. Los valores de la pasión y muerte de Jesús tienen que movernos a reflexionar. San Juan Pablo II decía: “Jesús sufre y muere en cada persona castigada por el odio y la violencia” ¿Nos preocupamos de ayudar a quienes lo necesitan?

-¿Hace falta una labor de acercamiento a los más jóvenes? ¿Sigue costando demostrar los valores cristianos abiertamente?

-Sin duda ese acercamiento es necesario. Habrá que buscar fórmulas para hacerles atractiva la religión y la vida interior. En cuanto a si cuesta demostrar los valores cristianos, debo decir que sí. Somos humanos llenos de defectos, pero Jesús de Nazaret nos enseñó el camino y si de verdad queremos mostrar esos valores, Él nos ayuda.

-¿Conocía la Semana Santa lugonesa y su labor?

-No conozco las procesiones ni las celebraciones de la Semana Santa de Lugones, porque siempre estoy muy ocupada en la Semana Santa candasina, pero sí puedo decir que son una cofradía joven. Que están plenos de entusiasmo. Que la parroquia de San Félix de Lugones es muy activa y que ha sabido atraer a los jóvenes. La Cofradía del Cristo de la Piedad y Nuestra Señora de la Soledad es una hermosa y pujante realidad que está realizando la importante misión de sembrar la semilla de una Semana Santa propia.

-¿Por qué es importante mantener estas tradiciones?

-Forman parte de nuestra identidad cultura y social. Es una forma de mostrar nuestro amor por nuestros antepasados, de valorar lo que nos inculcaron. Soy partidaria de mantener las tradiciones, nunca el tradicionalismo.

-¿Qué aportan en la actualidad?

-Las tradiciones aportan nuestras señales de identidad, de pertenencia. Yo que soy de Candás no puedo imaginarme un Sábado Santo sin el canto de la Salve Marinera a la Virgen del Rosario. En cuanto a las cofradías, ellas son la parte visible del cuerpo de la Iglesia y en la Semana Santa dan forma a la religiosidad popular, que es la fe exteriorizada.

-¿Qué mensaje quiere transmitir con su pregón el sábado?

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-Que la Semana Santa es (para mí) la más hermosa del año porque nos lleva a la Resurrección que es la noticia más importante para los que creemos en Dios. Como dice la secuencia de Pascua: “Resucitó de verás mi amor y mi esperanza”