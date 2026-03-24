Valdesoto celebra el sábado las Xornaes de Mazcaraes d’Iviernu, con un desfile de grupos, entre ellos uno de Rumanía como novedad

Los mazcaraos tomarán este sábado Valdesoto con la celebración de las XVI Xornaes de Mazcaraes d’Iviernu, una cita que reunirá a grupos de distintos puntos de Asturias y de otras comunidades, con la novedad de la presencia por primera vez de un grupo de Transilvania (Rumanía) con el que se podría establecer un intercambio en el futuro.

La jornada comenzará ya de mañana, a las 11.00 horas, con un taller para la elaboración de máscaras en el centro polivalente de Valdesoto, una actividad pensada especialmente para el público familiar y para quienes quieran acercarse a esta tradición. "Siempre es un éxito, la gente responde muy bien y el año pasado tuvimos que hacer dos turnos por la gran afluencia de público", destaca Pablo Canal, de la asociación El Cencerru.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, se celebrará el desfile de máscaras por el pueblo La comitiva partirá desde el campo de fútbol de Villarrea y recorrerá el núcleo de Valdesoto hasta llegar al campo de la iglesia. En el desfile participarán los Sidros y Comedies y Los Escolinos de Fayes, junto con los Mazcaritos d’Uviéu, la asociación Balada-Măști de Rumanía, los Kuartango Inauteriak (Álava), los Mazcaraos de Rozaes (Villaviciosa), As Bonitas de Sande y Fulión y Boteiros de Viana do Bolo, ambos de la provincia de Ourense. También participará un grupo de alumnos del IES El Sueve de Arriondas, que estudia este tipo de manifestaciones culturales junto con los Sidros y Comedies de Valdesoto.

Fiesta con música

La jornada festiva continuará ya por la noche en el centro polivalente de Valdesoto, donde desde las 23.00 horas está previsto un concierto con grupos folclóricos, seguido de una sesión musical a cargo de DJ Mateo SRZ. Lo que no habrá será el desfile por la Pola el domingo, toda vez que coincide con la celebración de Ramos.

Los organizadores movilizarán a cerca de 170 personas, y como en todas las ediciones anteriores, esperan que haya éxito de público para seguir un desfile que no deja indiferente. Con la intención, además, de "hacer comunidad con todos los grupos y seguir ampliando horizontes", apunta Canal.

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Las jornadas de Mazcaraes d’Iviernu se han consolidado en los últimos años como una de las citas más destacadas para la difusión de las tradiciones de invierno en Asturias en torno a la cultura popular, con una presencia cada vez más destacada de las nuevas generaciones.