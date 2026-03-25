Alejandra Cuadriello, edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda: "Se trata de crecer, sí, pero de forma cohesionada y sin perder nuestra identidad"

La abogada Alejandra Cuadriello es edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda en el Ayuntamiento de Siero durante los dos últimos mandatos, periodo en el que el colectivo ha seguido trabajando por las demandas de los vecinos de un núcleo en plena expansión y que aspira a seguir manteniendo su esencia.

¿Por qué surgió la plataforma?

Como respuesta a una necesidad muy concreta: la falta de atención institucional que sufría la urbanización en aquel momento. Los vecinos compartían problemas comunes que no estaban siendo abordados adecuadamente desde el ámbito municipal y entendieron que, unidos, tendrían una voz más fuerte y eficaz para defender los intereses de La Fresneda.

¿Cómo fue el proceso?

Muy participativo y, sobre todo, muy vecinal. Comenzó con reuniones informales entre personas preocupadas por la situación de la urbanización y fue creciendo poco a poco hasta estructurarse como una agrupación de electores que concurrió en 2007 a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Siero, obteniendo un concejal, José Carlos García de Castro, mi predecesor en el cargo. Posteriormente, en 2010, se constituyó formalmente como partido político, manteniéndose activo hasta hoy.

¿Cuáles eran las necesidades en aquel entonces?

Las necesidades eran fundamentalmente de infraestructuras, servicios básicos y mantenimiento, pero también de interlocución. Faltaba una comunicación fluida con el Ayuntamiento y una planificación a medio y largo plazo que tuviera en cuenta las particularidades de la urbanización y su crecimiento.

¿Cuál fue el mejor momento de la plataforma?

El mayor logro fue en 2011, cuando obtuvimos dos concejales, el mejor resultado en cuanto a representación. José Carlos García de Castro y María Jesús García consolidaron el proyecto y demostraron el respaldo claro de los vecinos. En lo personal, desde que asumí el cargo de concejala, me siento especialmente orgullosa de todas las infraestructuras conseguidas en beneficio de La Fresneda. Pero si tengo que destacar un antes y un después, señalaría dos actuaciones muy concretas: la inauguración de la senda peatonal y la mejora del servicio de autobuses. Ambas marcaron un punto de inflexión en las comunicaciones, en la conexión con el entorno y, sobre todo, en la calidad de vida de los vecinos.

¿Se han cumplido los objetivos para los que se creó la plataforma?

Por supuesto que sí. No cabe duda de que la unión hace la fuerza. Cuando existe representación vecinal en el Ayuntamiento, las mejoras llegan y se transforman en hechos concretos para La Fresneda.

¿Sigue teniendo hoy la misma importancia?

Sin duda. Y me atrevería a decir que cada vez más. Los partidos políticos tradicionales están condicionados por sus ideologías y, en muchas ocasiones, eso limita su capacidad para negociar y alcanzar acuerdos presupuestarios. Nosotros, como partido vecinal, no tenemos esas ataduras. Eso nos permite negociar con libertad, priorizando exclusivamente los intereses de nuestros vecinos. Muchas veces hemos sido decisivos para desbloquear acuerdos importantes que han supuesto avances reales para La Fresneda.

¿Cuáles son los retos de futuro de la urbanización?

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El principal consiste en mantener el modelo que la ha convertido en una urbanización de referencia. Estamos en plena expansión, y eso es una buena noticia, pero el crecimiento debe ir acompañado de planificación y responsabilidad. Nuestro objetivo es claro: preservar servicios de calidad, cuidar el entorno como una de nuestras mayores fortaleza y mantener una comunidad integrada y cohesionada, asegurando un crecimiento equilibrado que no comprometa la calidad de vida que se respira en la urbanización. Se trata de crecer, sí, pero sin perder nuestra identidad.