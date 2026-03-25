La escuela Peña Careses de Pola de Siero ya celebra los Güevos Pintos y tiene hasta su propio mercadillo solidario

Pola de Siero cuenta los días para la segunda de sus grandes fiestas, los Güevos Pintos, y en la Escuela Infantil Peña Careses ya se han adelantado a la celebración. Los pequeños, 205 niños de entre 3 y 5 años, han estado trabajando duro en las últimas semanas, pintando de colores sus huevos y envolviéndolos con cuidado para venderlos en un mercadillo solidario esta semana a padres y abuelos.

Es una tradición que, como explica la directora, Lucía Canga, se mantiene desde hace más de una década, y que reúne a diario y hasta el viernes a decenas de familiares expectantes para hacerse con su propia creación en el patio del colegio. Los pequeños, divididos por clases según su edad, van saliendo al puesto de venta, donde atienden a sus "clientes".

Luján Palacios

El lleno es absoluto, el precio es la voluntad, y todo lo recaudado en las huchas irá a parar este año a la Asociación Por los Derechos de las Personas con Autismo. Será este viernes cuando se sepa el monto total de lo recolectado con la venta, pero "todos los años ronda los mil euros", indica la directora.

Folclore

Además, no falta la componente folclórica: los pequeños se visten de asturianinos con trajes que se elaboran en la propia escuela y que cada año se van renovando, y durante la mañana se ponen en escena varias actuaciones con música tradicional. Este miércoles tocó el Xiringüely y el Himno de Asturias, aprovechando además que por primera vez se imparte la asignatura de Asturiano en Infantil.

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Una labor para que "no se pierdan las costumbres" y con la que en muchas casas de la Pola ya empieza a ser fiesta grande.