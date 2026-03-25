Examen de alemán en Siero: "Estuve en Berlín, Düsseldorf, Frankfurt y Heidelberg, donde visité una fábrica de tractores John Deere"

La localidad alemana de Meiningen dista casi 2.000 kilómetros por carretera de Pola de Siero. Pero a pesar de la lejanía, ambos lugares comparten muchas cosas: paisaje verde, tiempo húmedo, problemas para aparcar y chavales con muchas preguntas en su cabeza.

Así lo confirmaron este martes un grupo de estudiantes del instituto Henfling-Gymnasium que se encuentran de intercambio en el Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero, y destacaron estas y otras similitudes entre territorios. El grupo fue recibido en el salón de Plenos municipal por el alcalde, Ángel García, y los alumnos dieron rienda suelta a su curiosidad sobre la labor municipal. No dudaron en interrogar a "Cepi" sobre diversas cuestiones: desde por qué decidió dedicarse a la política hasta si volverá a repetir en el cargo.

"Llevo en esto un total de 19 años, desde que empecé como concejal en el año 2007, más de los que tenéis vosotros", bromeó el regidor con los 23 estudiantes de tercero de la ESO, a los que reveló cuestiones como que "a vuestra edad la política me aburría mucho, llegué a ella porque las cosas fueron surgiendo", o que en realidad le hubiera gustado ser "ciclista profesional, pero no fue posible".

Política que debe ser útil

También relató el alcalde que "la política es muy importante pero muy dura, y nunca ha sido tan poco útil como en la actualidad", así como que "es casi seguro que repetiré como candidato en las próximas elecciones, pero tengo que pensármelo". Los alemanes se interesaron por sus preferencias futbolísticas (del Oviedo), o por si conocía Alemania: "He estado en Berlín, Düsseldorf, Frankfurt y Heidelberg, donde visité una fábrica de tractores John Deere para ver si se instalaban en Siero, pero no salió adelante", confesó "Cepi" a los chavales.

El alcalde, con los estudiantes, ante la Casa Consistorial. / L. P.

Y muchas más curiosidades para satisfacer el interés juvenil: el regidor contó que su ídolo es Homer Simpson, que el Ayuntamiento tiene muchas materias de su competencia "muy importantes", que la política "debe ser una etapa de la vida, pero no la vida entera" y que "es necesario desempeñar diferentes labores profesionales a lo largo del tiempo".

Entre el auditorio, acompañado además por los chicos polesos que los han acogido estos días, hubo hasta un joven hincha del Oviedo ataviado con una camiseta, regalo de la familia que lo ha hospedado, y varios alumnos que se quedaron sorprendidos con los Pitufos del concejo y el gran graffiti mural de la Pola en el que tienen plasmado uno de sus símbolos: la Puerta de Brandemburgo.

Los alemanes llevan en la Pola varios días en los que han podido disfrutar de varias actividades al aire libre que les han encantado: una clase de surf en Gijón, un paseo por Ribadesella y una visita a los Lagos de Covadonga han sido sus favoritas, además de "pasar mucho tiempo en el parque" o las "croquetas de jamón y la tortilla de patatas", entre sus favoritos culinarios. También se han quedado sorprendidos con "el ambiente por la noche y los horarios de las tiendas, mucho más amplios que en Alemania", indicaban Erik Müller y Leni Friedrich.

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El intercambio con Alemania lleva 15 años en marcha en el Juan de Villanueva, y los polesos devolverán la visita el próximo mes de mayo. Un encuentro que, además de lúdico, ha resultado ser fuente de detalles curiosos para traspasar fronteras.