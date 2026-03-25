Los más jóvenes alzan la voz en Siero: más autobuses, espacios de reunión o parques más limpios, entre las demandas del Consejo de la Infancia y la Adolescencia
El órgano consultivo tomó nota de las peticiones, entre las que también figura la construcción de una piscina municipal en La Fresneda
Los más jóvenes del concejo tienen muchas demandas, y gracias al Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Siero, también tienen un foro donde expresarse. El salón de Plenos del Ayuntamiento albergó en la tarde de este martes la que ya es la tercera sesión de este mandato, con la presencia de la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y los chavales no dudaron en hacerse oír.
Desde la habilitación de "más líneas de autobús en La Fresneda, porque a veces llegamos tarde a clase y nos pueden poner falta", hasta la creación de "un espacio donde los jóvenes nos podamos reunir sin molestar" o "una piscina municipal accesible para todo el mundo, porque no todos pueden ir al Club de Campo", enumeró Candela Pérez, alumna del instituto local.
Parques limpios
Ella abrió la sesión, en la que enseguida se escucharon muchas otras peticiones: una fuente que no funciona en el parque de El Berrón, más limpieza en el parque de La Luz de Pola de Siero, porque "hay ratas y los niños necesitamos un espacio limpio", y hasta una petición de un autobús especial para ir a ver los partidos del Oviedo desde La Fresneda, porque "hay muchos aficionados".
De todo ello tomó buena nota el Consejo, un órgano consultivo y de participación de la infancia y la adolescencia del concejo en los asuntos municipales para fomentar la participación y coordinación de este colectivo y que ya ha conseguido varias peticiones, como la creación de la pasarela peatonal entre La Fresneda y Lugones, que fue objeto de reclamación entre los más jóvenes en sesiones anteriores. Ahora, además, piden que haya un servicio de patinetes eléctricos para desplazarse cómodamente entre las dos localidades.
El consejo se celebra de forma ordinaria una vez al año y, de manera extraordinaria cuando las necesidades así lo requieran, con el fin de incorporar a la dinámica diaria del Consistorio el punto de vista de los más pequeños.
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